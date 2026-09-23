María Corina Machado intenta regresar a Venezuela desde Panamá: esto se sabe

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, intentó regresar a Venezuela desde Panamá en tres ocasiones durante esta semana, pero su equipo asegura que no ha podido concretar el viaje. La dirigente permanece actualmente en territorio panameño.
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¿Qué pasó con los intentos de María Corina Machado de regresar a Venezuela?
El equipo de Machado confirmó a EFE que la exdiputada intentó viajar desde Panamá hacia Venezuela tres veces esta semana.
Según su equipo, con estos nuevos episodios suman al menos siete intentos de regresar a Venezuela.
Sin embargo, no se ha precisado públicamente quién o qué autoridad habría impedido estos tres viajes recientes ni las circunstancias específicas que frustraron cada intento.
La PUD expresó su respaldo a Machado y sostuvo que el derecho a regresar también debe garantizarse a los venezolanos que se encuentran fuera del país por razones políticas.
María Corina Machado permanece en Panamá
Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para viajar a Noruega a recibir la medalla correspondiente al Premio Nobel de la Paz 2025, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad.
Actualmente se encuentra en Panamá y ha reiterado en distintas ocasiones su intención de regresar a Venezuela.
Uno de sus intentos anteriores ocurrió después de los terremotos que afectaron Venezuela el pasado 24 de junio. Posteriormente, Machado denunció que el cierre del espacio aéreo comercial había impedido su retorno desde Ciudad de Panamá.
¿Estados Unidos impidió el regreso de Machado?
Versiones publicadas previamente por medios estadounidenses señalaron que funcionarios de la administración de Donald Trump habían expresado reparos ante un eventual regreso de Machado a Venezuela.
Sin embargo, el propio Trump negó en julio haberle pedido que no regresara. Posteriormente, el subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado, Cartwright Weiland, aseguró durante una audiencia en el Congreso estadounidense que Washington no impediría su retorno.
Hasta el momento, el equipo de Machado no ha identificado públicamente al responsable de haber impedido los tres intentos de viaje denunciados esta semana.
La situación mantiene abierta la interrogante sobre cuándo podrá concretarse el regreso de la dirigente opositora venezolana desde Panamá.
FUENTE: EFE