Hospital de Cancerología inaugura servicio de braquiterapia de alta tasa

La Caja de Seguro Social (CSS) participó en la inauguración del servicio de Braquiterapia de Alta Tasa en el Hospital de Cancerología. El acto marcó el traslado definitivo de esta atención desde el Instituto Oncológico Nacional (ION) hacia las nuevas instalaciones, con el objetivo de ampliar la capacidad de atención.

La directora explicó que este servicio disminuye el tiempo de exposición del paciente a la radioterapia y le facilita el retorno a casa el mismo día, porque es un tratamiento ambulatorio y ofrece muy buenos resultados.

¿En qué consiste la braquiterapia?

El doctor Max Fazano, radiooncólogo y coordinador del servicio, explicó que “la braquiterapia consiste en dar una dosis muy alta de radiación en un espacio muy pequeño”.

El especialista señaló que este tratamiento es fundamental para atender principalmente a pacientes con cáncer cervicouterino, considerado el segundo tumor más frecuente entre las mujeres panameñas.

Actualmente, el servicio atiende aproximadamente ocho casos diarios:

Cinco pacientes con cáncer cervicouterino.

Entre dos y tres pacientes con cáncer de endometrio.

Fazano indicó que el procedimiento puede resultar doloroso durante su aplicación, pero es realizado por un equipo multidisciplinario con anestesia. Esto permite que “la paciente se vaya de aquí sin ningún tipo de síntoma y regrese dos o tres días después para completar, generalmente, tres aplicaciones de forma ambulatoria”.

Con la apertura y el traslado del servicio, la CSS y el Instituto Oncológico Nacional buscan fortalecer la atención y ofrecer tratamientos de vanguardia contra el cáncer a pacientes asegurados y no asegurados.