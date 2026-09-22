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Cuarto Poder: 22 de septiembre de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó la presidenta de la Cámara de Comercio de Colón, Lissy Jované, para hablar sobre la solicitud que han hecho al municipio para que se desestimen un acuerdo municipal aprobado para el cobro de B/.5.00 a turistas y tripulantes desembarquen en la provincia.

También estuvo con nosotros Yaneth Jiménez, quien dice sentirse afectada por las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) del año 2005, cuando se creó el Subsistema Mixto de Pensiones.

Contactamos a Ariel Muñoz, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Panamá (Sitiespa), quien compartió sobre algunas propuestas que tienen para ser consideradas en la discusión de las modificaciones a la ley que regula el sector eléctrico.