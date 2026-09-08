Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 8 de septiembre de 2026

En Cuarto Poder abordamos sobre el intento de asalto a un camión blindado, el proyecto presentado por el Ejecutivo para modificar la ley que regula el servicio eléctrico en Panamá y sobre la intervención del contralor general de la República, Anel Flores, en la Comisión de Presupuesto.

El subdirector del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), Boris Allara, y la directora de los Bingos Nacionales, Catibel Franco, compartieron detalles sobre la Asamblea Mundial de Cooperativas que se realizará en Panamá.