Placas 2026: ¿qué vehículos deben pasar la inspección de la ATTT y cuáles son los requisitos?

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) inició el proceso de verificación e inspección técnica obligatoria para unidades de transporte público de pasajeros, como parte de los requisitos para obtener las placas correspondientes al año 2026.
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¿Qué vehículos deben pasar la inspección de la ATTT?
La convocatoria incluye a las unidades que prestan los siguientes servicios:
- Transporte selectivo (taxis)
- Transporte colectivo
- Transporte colegial
- Servicio especial de turismo
La ATTT recomendó a los prestatarios presentar las unidades en óptimas condiciones mecánicas y estéticas, debido a que estos aspectos forman parte de la revisión.
¿Dónde se realizará la inspección para las placas 2026?
La inspección se llevará a cabo en la sede principal de la ATTT, ubicada en Los Pueblos 2000.
Los horarios establecidos son:
- Lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Sábados: de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
Los propietarios y prestatarios de los servicios incluidos en la convocatoria deben cumplir con este proceso de inspección para continuar con el trámite correspondiente a las placas 2026.