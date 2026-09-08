Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2026 - 08:55

Placas 2026: ¿qué vehículos deben pasar la inspección de la ATTT y cuáles son los requisitos?

La ATTT inició la inspección técnica obligatoria para vehículos de transporte público que buscan obtener las placas 2026.

Inspección de la ATTT

Inspección de la ATTT

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) inició el proceso de verificación e inspección técnica obligatoria para unidades de transporte público de pasajeros, como parte de los requisitos para obtener las placas correspondientes al año 2026.

El proceso comenzó este sábado 5 de septiembre y está dirigido a diferentes modalidades del transporte público.

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¿Qué vehículos deben pasar la inspección de la ATTT?

La convocatoria incluye a las unidades que prestan los siguientes servicios:

  • Transporte selectivo (taxis)
  • Transporte colectivo
  • Transporte colegial
  • Servicio especial de turismo

La ATTT recomendó a los prestatarios presentar las unidades en óptimas condiciones mecánicas y estéticas, debido a que estos aspectos forman parte de la revisión.

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¿Dónde se realizará la inspección para las placas 2026?

La inspección se llevará a cabo en la sede principal de la ATTT, ubicada en Los Pueblos 2000.

Los horarios establecidos son:

  • Lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
  • Sábados: de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Los propietarios y prestatarios de los servicios incluidos en la convocatoria deben cumplir con este proceso de inspección para continuar con el trámite correspondiente a las placas 2026.

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