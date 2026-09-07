Panamá Nacionales -  7 de septiembre de 2026 - 17:39

MEDUCA anuncia el calendario de Escuela para Padres del tercer trimestre de 2026

Las jornadas de la Escuela para padres se llevarán a cabo en las 16 regiones educativas del país, informó el MEDUCA.

Calendario de Escuela para Padres 2026.

Calendario de Escuela para Padres 2026.

SITIO WEB DEL MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció el calendario del programa Escuela para Padres 2026 correspondiente al tercer trimestre escolar. Las jornadas se llevarán a cabo del 22 al 25 de septiembre en las 16 regiones educativas del país.

Horario de la Escuela para padres 2026

  • Jornada matutina: 10:00 a.m. a 12:00 m.

  • Jornada vespertina: 3:30 p.m. a 5:30 p.m.

  • Duración: 2 horas por sesión

Calendario de la Escuela para padres

Martes 22 de septiembre

  • Panamá Centro
  • Panamá Norte
  • Panamá Este
  • Panamá Oeste
  • San Miguelito

Miércoles 23 de septiembre

  • Coclé
  • Herrera
  • Colón
  • Veraguas

Jueves 24 de septiembre

  • Chiriquí
  • Bocas del Toro
  • Losa Santos
  • Darién

Viernes 25 de septiembre

  • Comarca Ngabe Buglé
  • Comarca Emberá Wounaan
  • Guna Yala
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