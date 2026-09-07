PASE-U: estos son los lugares donde puedes usar la tarjeta, según el IFARHU

La tarjeta del PASE-U puede utilizarse en supermercados, comercios de útiles escolares, establecimientos de venta de uniformes, farmacias y determinados restaurantes, incluso de comida rápida, según explicó Carlos Godoy, director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

Godoy aclaró que el uso de la tarjeta debe estar orientado a cubrir las necesidades de los estudiantes y que existen establecimientos en los que el beneficio puede utilizarse bajo las condiciones establecidas por el programa.

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¿Se puede usar la tarjeta PASE-U en restaurantes?

Sí. De acuerdo con Carlos Godoy, la tarjeta PASE-U puede utilizarse en restaurantes, incluyendo determinados establecimientos de comida rápida.

El director del IFARHU explicó que la intención es que el beneficio también pueda representar una motivación para los estudiantes y que puedan disfrutar de una comida de manera adecuada. Sin embargo, estableció una condición: el establecimiento no debe vender bebidas alcohólicas.

“La tarjeta del PASE-U sí puede utilizarse en restaurantes, porque lo que buscamos es motivar a los niños. Por ejemplo, cuando reciben el beneficio, pueden acudir a restaurantes de determinadas franquicias y disfrutar de una comida, incluso de comida rápida, siempre y cuando el… pic.twitter.com/Ad2TRVIxco — ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) September 7, 2026

“La tarjeta del PASE-U sí puede utilizarse en restaurantes”, explicó Godoy, quien agregó que los estudiantes pueden acudir a restaurantes de determinadas franquicias y disfrutar de una comida, incluso comida rápida, siempre que el establecimiento no venda bebidas alcohólicas.

¿En qué otros lugares se utiliza la tarjeta PASE-U?

Según las cifras proporcionadas por el director del IFARHU, el mayor uso de las tarjetas se concentra actualmente en los supermercados.

Godoy informó que, de los más de $23 millones utilizados hasta el momento por los beneficiarios, aproximadamente:

70% corresponde a compras en supermercados.

30% corresponde a útiles escolares, uniformes, restaurantes y medicamentos.

Estos datos corresponden a las tarjetas entregadas hasta la fecha para el pago de becas.

IFARHU pide priorizar el uso del beneficio

Godoy también hizo énfasis en que el PASE-U es un subsidio que no está diseñado para cubrir todas las necesidades escolares de una familia.

El director del @IFARHU, Carlos Godoy, explicó que a la fecha se han entregado más de 200 mil tarjetas para el pago de becas, con un desembolso de más de $35 millones de dólares, de los cuales se han utilizado $23 millones, con un gasto del 70% en supermercados y 30% en útiles,… pic.twitter.com/SRkiwIIAI1 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 6, 2026

Por ello, el IFARHU busca promover una priorización del gasto, de manera que los recursos sean utilizados principalmente en beneficio de los estudiantes.

“Debemos entender que el PASE-U y que, al final del día, ese subsidio no cubre todas las necesidades escolares. Por consiguiente, lo que estamos promoviendo es la priorización del gasto”, señaló. “Debemos entender que el PASE-U y que, al final del día, ese subsidio no cubre todas las necesidades escolares. Por consiguiente, lo que estamos promoviendo es la priorización del gasto”, señaló.

El funcionario explicó que, después de los desembolsos, la institución ha identificado algunos casos en los que los recursos son utilizados de manera inapropiada. Aclaró, no obstante, que estos casos no representan a la mayoría de los beneficiarios.

¿Qué busca el IFARHU con el uso de la tarjeta?

De acuerdo con Godoy, el objetivo es que los recursos del PASE-U contribuyan a mejorar las condiciones de los estudiantes y apoyar su desempeño educativo.

La institución busca que las familias prioricen aquellos gastos relacionados con las necesidades de los estudiantes, al tiempo que mantiene determinados usos permitidos para la tarjeta, como alimentación en establecimientos autorizados.

Por ahora, uno de los principales llamados del IFARHU es que los beneficiarios utilicen el subsidio de manera responsable y de acuerdo con los fines del programa.