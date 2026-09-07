Minsa lanza alerta por medicamentos falsificados contra el cáncer

El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó este lunes 7 de septiembre una alerta a la población sobre los riesgos de adquirir medicamentos falsificados para el tratamiento del cáncer, especialmente aquellos que son ofrecidos a través de redes sociales, páginas web y otros canales de comercialización no autorizados.

La advertencia surge luego del decomiso, por parte de la Dirección de Aduanas, de un medicamento utilizado para el tratamiento del cáncer, específicamente un anticuerpo monoclonal.

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Alex González, asesor del Despacho Superior del Minsa, explicó que la adquisición de estos productos fuera de los canales autorizados representa un riesgo para los pacientes, debido a que su composición, calidad, seguridad y eficacia no pueden ser garantizadas.

¿Qué riesgo tienen los medicamentos falsificados contra el cáncer?

El Minsa advierte que un medicamento falsificado puede no contener el principio activo necesario para tratar la enfermedad oncológica o incluir sustancias diferentes a las declaradas en su empaque.

Al desconocerse la composición real del producto, su consumo puede provocar reacciones adversas, toxicidad u otras complicaciones graves.

El riesgo es particularmente delicado en pacientes con cáncer, cuyo organismo puede encontrarse comprometido tanto por la enfermedad como por los tratamientos que reciben.

González señaló que los productos adquiridos a través de redes sociales pueden presentar alteraciones o contener sustancias distintas de las declaradas. Por ello, no existe certeza de que estos medicamentos cumplan con los estándares necesarios de calidad, seguridad y eficacia.

¿Dónde deben comprarse los medicamentos oncológicos?

El Minsa recomienda que los medicamentos utilizados para tratar el cáncer sean adquiridos únicamente en establecimientos farmacéuticos autorizados.

Además, los pacientes deben contar con la receta de un médico idóneo y verificar que el medicamento tenga:

Registro sanitario vigente.

Sellos de seguridad correspondientes.

Procedencia de un establecimiento farmacéutico autorizado.

La institución pidió especial precaución ante ofertas de medicamentos que circulan por redes sociales, páginas web u otros canales que no estén autorizados para su comercialización.

Minsa mantiene vigilancia sobre redes sociales y páginas web

Tras el decomiso del medicamento oncológico, la situación mantiene en alerta a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas.

Esta dependencia realiza acciones de vigilancia y monitoreo de redes sociales y sitios web donde se promocionan medicamentos que podrían no contar con el registro sanitario correspondiente.

El objetivo es detectar productos que puedan representar un riesgo para la población y fortalecer las acciones de fiscalización y control sanitario.