Proyecto de Ley 226 sobre descuentos a jubilados: gremios se reúnen con Mulino, ¿qué buscan?

Los dirigentes de los jubilados y pensionados se preparan para reunirse con el presidente de la República, José Raúl Mulino, y representantes del sector empresarial para abordar el proyecto de Ley 226, que busca ampliar los beneficios y descuentos para este sector de la población.

Guillermo Cortés, dirigente de los jubilados, confirmó que están preparados para el encuentro y manifestó que esperan alcanzar un entendimiento durante la reunión.

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El proyecto de Ley 226 se encuentra en el centro de la discusión debido a las propuestas relacionadas con la ampliación de beneficios y descuentos para jubilados y pensionados.

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Jubilados esperan llegar a un acuerdo

Cortés señaló que existe disposición para conversar con el Gobierno y los empresarios y buscar puntos de coincidencia.

No obstante, dejó claro que la posición de los jubilados también tiene límites y que existen aspectos de la propuesta que consideran fundamentales.

“Hay algunos temas que no son negociables”, adelantó el dirigente. “Hay algunos temas que no son negociables”, adelantó el dirigente.

La reunión representa un nuevo escenario de diálogo entre los jubilados, el Ejecutivo y el sector empresarial en torno al alcance que tendrán los beneficios contemplados en el proyecto de Ley 226.

¿Qué busca el proyecto de Ley 226?

La iniciativa plantea ampliar los beneficios y descuentos dirigidos a jubilados y pensionados, un tema que ha generado interés entre este sector de la población debido al impacto que estos beneficios pueden tener en sus gastos y economía familiar.

El encuentro con el presidente Mulino y los empresarios permitirá abordar las posiciones de las distintas partes y conocer si existe espacio para alcanzar un acuerdo sobre los puntos que todavía generan diferencias.

Los jubilados acudirán a la reunión con la expectativa de lograr un entendimiento, pero manteniendo como prioridad aquellos aspectos que consideran esenciales dentro del proyecto.