Proyecto de Ley 226 sobre descuentos a jubilados: gremios se reúnen con Mulino, ¿qué buscan?

Los dirigentes de los jubilados y pensionados se preparan para reunirse con el presidente de la República, José Raúl Mulino, y representantes del sector empresarial para abordar el proyecto de Ley 226, que busca ampliar los beneficios y descuentos para este sector de la población.
El proyecto de Ley 226 se encuentra en el centro de la discusión debido a las propuestas relacionadas con la ampliación de beneficios y descuentos para jubilados y pensionados.
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Jubilados esperan llegar a un acuerdo
Cortés señaló que existe disposición para conversar con el Gobierno y los empresarios y buscar puntos de coincidencia.
No obstante, dejó claro que la posición de los jubilados también tiene límites y que existen aspectos de la propuesta que consideran fundamentales.
La reunión representa un nuevo escenario de diálogo entre los jubilados, el Ejecutivo y el sector empresarial en torno al alcance que tendrán los beneficios contemplados en el proyecto de Ley 226.
¿Qué busca el proyecto de Ley 226?
La iniciativa plantea ampliar los beneficios y descuentos dirigidos a jubilados y pensionados, un tema que ha generado interés entre este sector de la población debido al impacto que estos beneficios pueden tener en sus gastos y economía familiar.
El encuentro con el presidente Mulino y los empresarios permitirá abordar las posiciones de las distintas partes y conocer si existe espacio para alcanzar un acuerdo sobre los puntos que todavía generan diferencias.
Los jubilados acudirán a la reunión con la expectativa de lograr un entendimiento, pero manteniendo como prioridad aquellos aspectos que consideran esenciales dentro del proyecto.