Clima en Panamá hoy lunes 7 de septiembre: ¿lloverá este lunes?

Según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), que anticipa lluvias y aguaceros en distintos puntos del país durante el día.
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Clima en Panamá: ¿Dónde lloverá este lunes?
En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se prevén aguaceros en zonas marítimas que podrían alcanzar las costas y tierra firme de Guna Yala y Colón, mientras que la mayor probabilidad de precipitaciones se concentra en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé.
Para la tarde, el IMHPA pronostica aguaceros de variada intensidad y actividad eléctrica en diferentes sectores del país.
Las mayores probabilidades se concentran en:
- Región Metropolitana
- Darién
- Comarca Emberá
- Centro de Veraguas
- Coclé
- Colón
- Oeste de Guna Yala
- Bocas del Toro
En algunos sectores los aguaceros podrían ser moderados a fuertes y estar acompañados de ráfagas de viento.
¿Qué se espera para la noche?
Durante la noche las condiciones tenderán a mejorar. El pronóstico del IMHPA apunta a cielos parcialmente nublados y sin eventos de lluvias significativas en gran parte del país.
Pronóstico de temperaturas
Las temperaturas mínimas estarán entre 21 °C y 24.5 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 28 °C y 31.5 °C. En la Cordillera Central se esperan temperaturas más bajas.
Por ello, aunque la jornada tendrá periodos de lluvia, también se mantendrán condiciones cálidas en buena parte del territorio.
¿Habrá tormentas eléctricas?
Sí. El pronóstico contempla actividad eléctrica, especialmente durante los periodos de aguaceros y tormentas.
Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de las autoridades y tomar precauciones durante las tormentas, especialmente en zonas propensas a inundaciones, crecidas de ríos o deslizamientos.