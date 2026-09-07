Clima en Panamá hoy lunes 7 de septiembre: ¿lloverá este lunes?

Imagen que muestra la diversidad del clima en Panamá

Según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) , que anticipa lluvias y aguaceros en distintos puntos del país durante el día.

En las primeras horas de la mañana se esperan aguaceros con actividad eléctrica principalmente en el Golfo de Panamá , con posibilidad de desplazarse hacia sectores de Darién, Panamá Este y Centro, Panamá Oeste y el sureste de la península de Azuero . También podrían registrarse lluvias dispersas en las tierras altas de Chiriquí.

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Clima en Panamá: ¿Dónde lloverá este lunes?

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se prevén aguaceros en zonas marítimas que podrían alcanzar las costas y tierra firme de Guna Yala y Colón, mientras que la mayor probabilidad de precipitaciones se concentra en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé.

Para la tarde, el IMHPA pronostica aguaceros de variada intensidad y actividad eléctrica en diferentes sectores del país.

Las mayores probabilidades se concentran en:

Región Metropolitana

Darién

Comarca Emberá

Centro de Veraguas

Coclé

Colón

Oeste de Guna Yala

Bocas del Toro

En algunos sectores los aguaceros podrían ser moderados a fuertes y estar acompañados de ráfagas de viento.

¿Qué se espera para la noche?

Durante la noche las condiciones tenderán a mejorar. El pronóstico del IMHPA apunta a cielos parcialmente nublados y sin eventos de lluvias significativas en gran parte del país.

Pronóstico de temperaturas

Las temperaturas mínimas estarán entre 21 °C y 24.5 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 28 °C y 31.5 °C. En la Cordillera Central se esperan temperaturas más bajas.

Por ello, aunque la jornada tendrá periodos de lluvia, también se mantendrán condiciones cálidas en buena parte del territorio.

¿Habrá tormentas eléctricas?

Sí. El pronóstico contempla actividad eléctrica, especialmente durante los periodos de aguaceros y tormentas.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de las autoridades y tomar precauciones durante las tormentas, especialmente en zonas propensas a inundaciones, crecidas de ríos o deslizamientos.