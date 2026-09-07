49 años de los Tratados Torrijos-Carter: ¿qué significaron para Panamá?

Este 7 de septiembre de 2026, Panamá conmemora 49 años de la firma de los Tratados Torrijos-Carter , acuerdos que marcaron un antes y un después en la historia de la soberanía nacional y establecieron el camino para que el Canal de Panamá pasara a administración panameña.

Los tratados fueron firmados el 7 de septiembre de 1977 en Washington por el entonces jefe de Gobierno de Panamá, Omar Torrijos Herrera, y el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter.

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Su importancia histórica vuelve a estar en el centro de la conversación nacional en medio de las recientes declaraciones de autoridades estadounidenses sobre el Canal de Panamá.

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¿Qué fueron los Tratados Torrijos-Carter?

JIMMY CARTER LIBRARY / AFP

En realidad, se trató de dos acuerdos fundamentales: el Tratado del Canal de Panamá y el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá.

El Tratado del Canal reconoció la soberanía de Panamá sobre el territorio de la antigua Zona del Canal y estableció un periodo de transición para que el país asumiera progresivamente la administración de la vía interoceánica.

Los acuerdos también pusieron fin al esquema anterior relacionado con el Canal y establecieron que Estados Unidos tendría los derechos necesarios para administrar, operar y mantener la vía durante el periodo de transición, hasta el 31 de diciembre de 1999.

¿Cuándo pasó el Canal a manos de Panamá?

La firma de los tratados en 1977 no significó que Panamá asumiera inmediatamente la administración del Canal. A partir de su entrada en vigor, comenzó un proceso gradual de transición que duró dos décadas. Durante ese periodo aumentó progresivamente la participación de panameños en la operación y administración de la vía.

Finalmente, al mediodía del 31 de diciembre de 1999, Panamá asumió la administración, operación y mantenimiento del Canal, en cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter.

¿Qué significaron para la soberanía de Panamá?

Los Tratados Torrijos-Carter representaron un punto decisivo en la lucha histórica de Panamá por ejercer plenamente su soberanía sobre su territorio.

Uno de sus principales efectos fue establecer el proceso que llevó a la desaparición de la antigua Zona del Canal y al fin de la presencia militar estadounidense vinculada a ese territorio.

La propia Autoridad del Canal de Panamá señala que los acuerdos reconocieron la soberanía panameña sobre los territorios ocupados por la Zona del Canal y prepararon el escenario para la transferencia de la vía a Panamá.

¿Qué cambió después de 1999?

Con la transferencia, el Canal comenzó una nueva etapa bajo administración panameña.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) asumió la responsabilidad de administrar, operar, conservar, mantener y modernizar la vía interoceánica.

Desde entonces, el Canal se convirtió además en una pieza fundamental de las finanzas públicas y del desarrollo económico de Panamá.

La experiencia acumulada durante el periodo de transición permitió que profesionales panameños fueran incorporándose progresivamente a diferentes niveles de operación y administración de la vía.

¿Por qué los tratados siguen siendo importantes 49 años después?

Los Tratados Torrijos-Carter no son únicamente un acontecimiento del pasado.

Su importancia permanece porque establecieron las bases jurídicas y políticas que hicieron posible que Panamá asumiera el control de su principal vía interoceánica.

También representan el resultado de décadas de lucha y negociaciones sobre la soberanía panameña, un proceso en el que participaron distintos sectores de la sociedad y equipos negociadores de ambos países.

Por eso, cada 7 de septiembre, Panamá recuerda la firma de estos acuerdos como uno de los acontecimientos fundamentales de su historia contemporánea.