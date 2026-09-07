Canal de Panamá enfrenta nuevo reto mientras Ilya Espino de Marotta toma posesión

Mientras Ilya Espino de Marotta asume la administración del Canal de Panamá para el periodo 2026-2033, la vía interoceánica enfrenta un desafío que será clave para los próximos años: formar y preparar al personal que deberá reemplazar las plazas que queden vacantes por jubilaciones.

El subadministrador interino del Canal de Panamá, Rubén Pérez, explicó que uno de los principales retos de la nueva administración será fortalecer el capital humano y garantizar la formación técnica de las nuevas generaciones de trabajadores.

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Pérez señaló que el Canal podría incorporar aproximadamente entre 1,500 y 1,700 nuevos trabajadores en los próximos cinco años.

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La cifra podría aumentar a unos 3,000 trabajadores en un periodo de 10 años, dependiendo de cómo evolucione el proceso de jubilaciones dentro de la institución.

El reto: formar al nuevo talento del Canal

El subadministrador interino del @canaldepanama, Rubén Pérez, dijo que en los próximos años uno de los principales retos de la vía interoceánica será el capital humano y su formación técnica: "en cinco años probablemente estaríamos recibiendo alrededor de 1,500 a 1,700 nuevos… pic.twitter.com/6m6rH7GQDt — Telemetro Reporta (@TReporta) September 7, 2026

De acuerdo con Pérez, el Canal ya trabaja en la preparación de jóvenes recién graduados de bachillerato y de universidades para que puedan ocupar las plazas que se generen durante los próximos años.

El funcionario explicó que el Canal es una empresa altamente técnica y que los jóvenes que ingresan deben atravesar un proceso de aprendizaje para completar su formación y adquirir las competencias necesarias para desempeñar sus funciones.

“Es importante destacar que en cinco años probablemente estaríamos recibiendo alrededor de 1,500 a 1,700 nuevos trabajadores”, explicó Pérez al referirse a las proyecciones de personal.

El desafío, agregó, consiste en garantizar que exista el talento necesario para mantener las operaciones de la vía interoceánica.

Canal advierte deficiencias en matemáticas, español e inglés

Pérez también señaló que existen desafíos relacionados con la formación que reciben actualmente los estudiantes y que no son exclusivos del Canal de Panamá.

El subadministrador interino del @canaldepanama, Rubén Pérez, dijo que en los próximos años uno de los principales retos de la vía interoceánica será el capital humano y su formación técnica: "en cinco años probablemente estaríamos recibiendo alrededor de 1,500 a 1,700 nuevos… pic.twitter.com/6m6rH7GQDt — Telemetro Reporta (@TReporta) September 7, 2026

Entre las áreas que, según explicó, requieren fortalecimiento están las matemáticas y la aritmética básica, así como los idiomas.

El funcionario también mencionó deficiencias en español, redacción y comprensión, además del inglés, competencias que considera importantes para quienes aspiran a incorporarse a una empresa técnica como el Canal.

“Hay que fortalecer temas de aritmética, ni siquiera álgebra y cálculo, sino matemática, aritmética básica”, señaló. “Hay que fortalecer temas de aritmética, ni siquiera álgebra y cálculo, sino matemática, aritmética básica”, señaló.

También destacó la necesidad de reforzar el dominio del español, particularmente en aspectos como la redacción y la comprensión, además del aprendizaje del inglés.

Ilya Espino de Marotta inicia su gestión

El desafío del capital humano será uno de los temas que deberá atender la nueva administración encabezada por Ilya Espino de Marotta, quien asumió este lunes las riendas de la vía interoceánica.

Pérez destacó que sus 35 años de experiencia en el Canal de Panamá le permitirán contribuir al proceso de transición y apoyar a la nueva administradora.

El subadministrador interino aseguró que trabajarán desde el área de Capital Humano y junto con las diferentes áreas de la institución para preparar al personal que necesitará el Canal en los próximos años.

La formación de nuevas generaciones será fundamental para garantizar la continuidad del conocimiento técnico y operativo de la vía interoceánica frente al proceso de jubilaciones que se producirá durante la próxima década.