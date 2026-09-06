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Transición de mando en el Canal de Panamá, tras 49 años de la firma de los tratados Torrijos-Carter

Panamá conmemorará este lunes 7 de septiembre los 49 años de la firma de los tratados Torrijos-Carter, en medio de la transición en la administración del Canal de Panamá, que estará a cargo de Ilya Espino de Marotta. El exadministrador Alberto Alemán Zubieta, destacó que es una figura muy preparada y capaz, reconocida a nivel internacional por sus amplios conocimientos en la vía interoceánica.