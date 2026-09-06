Intento de hurto en estación del IDAAN en Colón causa fuerte cortocircuito y daños

Intento de hurto en estación del IDAAN en Colón.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que, aproximadamente a las 3:00 a. m. de este domingo, se registró un intento de hurto en las instalaciones de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Colón, infraestructura que actualmente se encuentra fuera de operación.

El hecho provocó un fuerte cortocircuito y daños en el sistema eléctrico del lugar. Ante la situación, equipos técnicos acudieron a la zona para evaluar las afectaciones y asegurar el recinto.

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Por su parte, el director ejecutivo de la institución, Antonio Tercero González, ordenó presentar las denuncias penales correspondientes ante las autoridades competentes.

La entidad rechazó categóricamente estos actos delictivos contra los bienes del Estado, los cuales generan pérdidas económicas y obstaculizan los esfuerzos para recuperar y fortalecer los servicios públicos.