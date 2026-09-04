IDAAN activa programa "Panamá Sin Fugas" en Tocumen y 24 de Diciembre

IDAAN activa programa "Panamá Sin Fugas".

Por Ana Canto El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) puso en marcha este viernes el programa "Panamá Sin Fugas" en el sector este de la capital, con un despliegue de 96 colaboradores y 20 cuadrillas de trabajo distribuidas en distintos puntos de Tocumen y la 24 de Diciembre.

El operativo se concentra en más de 20 sitios donde la institución detectó pérdidas significativas de agua potable. Las labores se prolongarán hasta el domingo 6 de septiembre, como parte de la estrategia para recuperar el recurso hídrico y optimizar el funcionamiento de la red de distribución en esta zona de la ciudad de Panamá.

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