IDAAN activa programa "Panamá Sin Fugas" en Tocumen y 24 de Diciembre

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) puso en marcha este viernes el programa "Panamá Sin Fugas" en el sector este de la capital, con un despliegue de 96 colaboradores y 20 cuadrillas de trabajo distribuidas en distintos puntos de Tocumen y la 24 de Diciembre.
De manera paralela, personal de Proyectos Especiales del IDAAN realizó dos interconexiones de líneas de 24 pulgadas en el puente sobre el río Tapia, en la avenida José María Torrijos, a la altura de la comunidad de Montería. Con esta nueva intervención, el programa suma 15 jornadas ejecutadas y acumula 1 082 reparaciones en la Región Metropolitana.
Sectores atendidos durante el operativo:
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Corregimiento de Tocumen: La Siesta, Bella Vista, Dos Ríos, Altos de Tocumen, Nuevo Belén, Villa Luchín, entre otros sectores aledaños.
Corregimiento de la 24 de Diciembre: Palo Alto, Nuevo Tocumen, Los Cántaros, Vista Hermosa, Cabuyita, Altos del Ángel, Cerro Azul y puntos colindantes.