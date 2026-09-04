Panamá Nacionales -  4 de septiembre de 2026 - 17:59

IDAAN activa programa "Panamá Sin Fugas" en Tocumen y 24 de Diciembre

Personal de Proyectos Especiales del IDAAN realizó dos interconexiones de líneas de 24 pulgadas durante las jornadas.

IDAAN activa programa Panamá Sin Fugas.

IDAAN activa programa "Panamá Sin Fugas".

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) puso en marcha este viernes el programa "Panamá Sin Fugas" en el sector este de la capital, con un despliegue de 96 colaboradores y 20 cuadrillas de trabajo distribuidas en distintos puntos de Tocumen y la 24 de Diciembre.

El operativo se concentra en más de 20 sitios donde la institución detectó pérdidas significativas de agua potable. Las labores se prolongarán hasta el domingo 6 de septiembre, como parte de la estrategia para recuperar el recurso hídrico y optimizar el funcionamiento de la red de distribución en esta zona de la ciudad de Panamá.

De manera paralela, personal de Proyectos Especiales del IDAAN realizó dos interconexiones de líneas de 24 pulgadas en el puente sobre el río Tapia, en la avenida José María Torrijos, a la altura de la comunidad de Montería. Con esta nueva intervención, el programa suma 15 jornadas ejecutadas y acumula 1 082 reparaciones en la Región Metropolitana.

Sectores atendidos durante el operativo:

  • Corregimiento de Tocumen: La Siesta, Bella Vista, Dos Ríos, Altos de Tocumen, Nuevo Belén, Villa Luchín, entre otros sectores aledaños.

  • Corregimiento de la 24 de Diciembre: Palo Alto, Nuevo Tocumen, Los Cántaros, Vista Hermosa, Cabuyita, Altos del Ángel, Cerro Azul y puntos colindantes.

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