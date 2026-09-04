¿Quién es Rubén Pérez Pinzón? El hombre que asumirá temporalmente la subadministración del Canal

Rubén Gustavo Pérez Pinzón fue designado por la Junta Directiva del Canal de Panamá como subadministrador temporal de la vía interoceánica, cargo que asumirá a partir del 7 de septiembre de 2026.

La designación se produce el mismo día en que Ilya Espino de Marotta tomará posesión como administradora del Canal de Panamá, dejando vacante el puesto de subadministrador.

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Pérez Pinzón permanecerá en esta posición de manera temporal mientras la Junta Directiva culmina el proceso de selección y designación de quien ocupará oficialmente el cargo. El objetivo es garantizar la continuidad de las funciones y responsabilidades asociadas a esta posición.

¿Quién es Rubén Pérez Pinzón?

Nueva administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, designa a Rubén Pérez como subadministrador encargado.https://t.co/NSMlIyRwCi — Telemetro (@Telemetro) September 4, 2026

Pérez Pinzón cuenta con 35 años de experiencia en el Canal de Panamá y actualmente se desempeña como vicepresidente de Capital Humano. Es licenciado en Finanzas por la Universidad Católica Santa María La Antigua y posee una maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad de Louisville, además de una maestría en Administración de Empresas de INCAE Business School.

Su formación también incluye el Executive Development Program de INCAE y el General Management Program de Wharton School Executive Education, de la Universidad de Pensilvania.

Una trayectoria de 35 años en el Canal

Durante su trayectoria profesional en el Canal de Panamá, Pérez Pinzón ha ocupado diferentes posiciones de liderazgo y ha estado vinculado a áreas relacionadas con el reclutamiento, capacitación, salud y seguridad ocupacional, gestión del talento y operaciones marítimas.

También ha participado en procesos de negociación de convenciones colectivas y en mesas de diálogo con organizaciones sindicales. Entre los cargos que ha ocupado se encuentran las gerencias de Capital Humano y Recursos de Tránsito, además de posiciones de liderazgo en Transporte Marítimo y Asistencia a Cubierta.

Desde esas responsabilidades, ha participado en procesos relacionados con la planificación del relevo generacional y otros asuntos vinculados con la sostenibilidad de las operaciones del Canal.

¿Por qué ocupará el cargo temporalmente?

La Junta Directiva decidió designar a Pérez Pinzón de forma temporal para evitar que la posición quede vacante mientras se desarrolla el proceso para seleccionar al próximo subadministrador.

De esta manera, a partir del 7 de septiembre, Pérez Pinzón asumirá las funciones correspondientes al cargo hasta que concluya el proceso de selección y la Junta Directiva realice la designación permanente.