Nueva administradora del Canal de Panamá designa a Rubén Pérez como subadministrador encargado

La Junta Directiva del Canal de Panamá designó a Rubén Pérez Pinzón como subadministrador encargado de la vía interoceánica. El funcionario asumirá la vacante a partir del próximo lunes 7 de septiembre de 2026, fecha en la que la actual subadministradora, Ilya Espino de Marotta, tomará posesión formal del cargo de administradora del Canal.

Pérez Pinzón ocupará la responsabilidad de forma interina mientras la Junta Directiva culmina el proceso de selección y designación del titular del puesto.

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Con 35 años de trayectoria en la vía interoceánica, el ejecutivo se desempeña en la actualidad como vicepresidente de Capital Humano. Durante su carrera ha liderado áreas de reclutamiento, capacitación, salud y seguridad ocupacional, gestión del talento y operaciones marítimas, además de participar en negociaciones colectivas con organizaciones sindicales. Asimismo, ha ocupado las gerencias de Capital Humano y de Recursos de Tránsito, junto con posiciones de liderazgo en Transporte Marítimo y Asistencia a Cubierta.

Perfil académico y formación ejecutiva:

Licenciatura: Finanzas por la Universidad Católica Santa María La Antigua.

Maestrías: Ingeniería Industrial por la Universidad de Louisville y Administración de Empresas por INCAE Business School.

Estudios ejecutivos: Programa de Desarrollo Ejecutivo en INCAE Business School y Programa de Gerencia General en Wharton School de la Universidad de Pensilvania.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución ACP-JD-RM 26-1665 del 26 de agosto de 2026.