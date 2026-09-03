Shirley Castañedas: "A la Asamblea no le costó ni un solo centavo" la celebración de los 120 años

La diputada presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas , informó que los actos conmemorativos por los 120 años del Palacio Justo Arosemena no fueron financiados con el presupuesto de la entidad, sino que contaron con donaciones y aportes propios.

En este sentido, la parlamentaria especificó que asumió de manera personal el costo de los juegos pirotécnicos por un monto de B/. 200.00, mientras que la logística general se completó mediante contribuciones externas. Asimismo, la participación de los grupos artísticos estuvo a cargo del Departamento de Cultura de la institución.

"A la Asamblea no le costó ni un solo centavo. Fueron donaciones privadas y los fuegos artificiales fueron pagados por mi persona, que fueron 200 balboas”, respondió Castañedas.

Las declaraciones de la jefa del Órgano Legislativo se dieron durante el inicio de la vista presupuestaria para el periodo fiscal 2027, ante la Comisión de Presupuesto.