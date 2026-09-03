Reino Unido despidió a la nueva generación de becarios Chevening que iniciará estudios de maestría en el Reino Unido

La Embajada Británica en Panamá celebró el Chevening Farewell 2026, un evento en honor a los cuatro profesionales panameños que partirán en las próximas semanas al Reino Unido para iniciar sus estudios de maestría como parte del programa de becas Chevening. Durante la velada se reconoció a los becarios seleccionados para el período académico 2026-2027 y se celebró el impacto que tendrán sus estudios en sus respectivos sectores profesionales.

Daniel Sierra, quien cursará la maestría en Innovación, Emprendimiento y Gestión (MSc) en Imperial College London.

Ámbar Calvo, quien realizará la maestría en Planificación Internacional y Diseño Urbano (MSc) en Cardiff University.

Alexis Hernández, quien estudiará Gestión de Sistemas de Información e Innovación Digital (MSc) en la University of Leeds.

Alexi Tejedor, quien cursará la maestría en Planificación, Evaluación y Desarrollo de Infraestructura (MSc) en University College London (UCL).

Las becas Chevening ofrecen la oportunidad de cursar una maestría de un año completamente financiada. Cortesía

La actividad reunió a los nuevos becarios, miembros de la comunidad Chevening en Panamá, representantes de la Embajada Británica y socios del programa, entre ellos CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la Fundación Banco General, cuya colaboración contribuye a ampliar las oportunidades de formación y liderazgo para profesionales panameños. El Embajador Británico agradeció el respaldo de ambas organizaciones y destacó la importancia de invertir conjuntamente en el desarrollo de talento para el futuro del país.

Financiadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO) junto con sus socios, las becas Chevening ofrecen la oportunidad de cursar una maestría de un año completamente financiada en cualquier universidad del Reino Unido. El programa cubre matrícula, manutención, vuelos y otros gastos asociados a los estudios.

Desde 1983, Chevening ha contribuido a la formación de más de 60.000 líderes alrededor del mundo. Cortesía

Durante sus palabras, el Embajador destacó que Chevening es mucho más que una beca académica. Señaló que el programa busca construir puentes entre países, fortalecer redes internacionales y apoyar a líderes capaces de contribuir a la solución de desafíos globales como la seguridad, el crecimiento económico, la innovación, la transición energética y el cambio climático. Asimismo, recordó que invertir en talento es una de las decisiones más estratégicas que puede tomar cualquier sociedad y reafirmó el compromiso del Reino Unido con programas como Chevening después de más de cuatro décadas de trayectoria.

Desde 1983, Chevening ha contribuido a la formación de más de 60.000 líderes alrededor del mundo, incluyendo más de un centenar de panameños que hoy ocupan posiciones de liderazgo en el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil.

Las postulaciones para las Becas Chevening 2027-2028 permanecerán abiertas hasta el 6 de octubre de 2026. Cortesía

Dirigiéndose a los nuevos becarios, el Embajador Británico Greg Houston los animó a aprovechar cada oportunidad, mantener la curiosidad y construir relaciones duraderas durante su estancia en el Reino Unido, señalando que muchas de las lecciones más valiosas surgirán fuera de las aulas, a través de experiencias, amistades y conexiones internacionales que los acompañarán a lo largo de sus vidas.

Las postulaciones para las Becas Chevening 2027-2028 permanecerán abiertas hasta el 6 de octubre de 2026. Los interesados pueden encontrar más información sobre requisitos, elegibilidad y proceso de aplicación en el sitio oficial de Chevening.

Para conocer más sobre las actividades de la Embajada Británica en Panamá y las oportunidades que ofrece el programa Chevening, siga a @UKinPanama y al Embajador Greg Houston @greg.p.houston en Instagram. También invitamos a los nuevos becarios y a la comunidad Chevening a compartir su experiencia y etiquetarnos durante esta nueva etapa académica.