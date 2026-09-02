IFARHU podría iniciar la próxima semana el pago del Concurso General de Becas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) podría iniciar la próxima semana el desembolso del Concurso General de Becas para los estudiantes beneficiarios.

El pago se realizará mediante la tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros, la cual ya se ha distribuido en siete provincias y cuya entrega continuará en el resto del país, según afirmó el director del IFARHU, Carlos Godoy, durante una entrevista concedida al programa En Contexto, de Eco TV.

Cobro de la beca del Concurso General por tarjeta

De acuerdo con el IFARHU, tanto los estudiantes de colegios particulares como los universitarios recibirán las tarjetas de débito para el cobro de las asignaciones. Al tratarse de beneficios otorgados por mérito académico, los fondos podrán ser retirados directamente a través de cajeros automáticos.

Segundo desembolso del Pase-U en octubre

A partir de octubre, los beneficiarios que cuentan con la tarjeta de débito recibirán el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) de 2026. Los requisitos y pasos para el cobro de esta transferencia son:

Verificación de asistencia: El centro educativo debe remitir la información sobre el cumplimiento de la asistencia regular del estudiante.

Participación en la Escuela para Padres: El acudiente debe haber asistido a las jornadas de capacitación para padres de familia.

Acreditación en cuenta: Cumplidos los requisitos, el monto del PASE-U, así como las asignaciones por Puesto Distinguido o Concurso General, se acreditarán en la misma tarjeta, incluso para familias con varios estudiantes inscritos.

Evaluación de becas para universidades privadas

Godoy enfatizó que la institución evalúa una modificación en el reglamento del Concurso General de Becas para incorporar a estudiantes de universidades particulares, debido a que actualmente este beneficio está dirigido de forma exclusiva a centros de educación superior oficiales.