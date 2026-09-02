Precio de la gasolina y el diésel aumenta en Panamá desde este viernes

A partir de este viernes 4 de septiembre, los precios de los combustibles registrarán un aumento en Panamá de hasta tres centavos por litro en la gasolina de 91 octanos, y de cinco centavos en la de 95 octanos y el diésel.
El comportamiento de los precios máximos de venta de los combustibles para este periodo refleja una tendencia al alza. Este incremento responde, principalmente, a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, las cuales han generado un aumento en los precios internacionales del crudo y sus derivados, lo que impacta de manera directa en la estructura de costos local.