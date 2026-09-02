Panamá Nacionales -  2 de septiembre de 2026 - 15:21

Precio de la gasolina y el diésel aumenta en Panamá desde este viernes

Estos precios de la gasolina y el diésel se mantendrán vigentes en Panamá hasta el viernes 18 de septiembre.

Precio de la gasolina y el diésel aumenta.

Precio de la gasolina y el diésel aumenta.

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Ana Canto
Por Ana Canto

A partir de este viernes 4 de septiembre, los precios de los combustibles registrarán un aumento en Panamá de hasta tres centavos por litro en la gasolina de 91 octanos, y de cinco centavos en la de 95 octanos y el diésel.

Precios por litro de combustible

  • Gasolina de 95 octanos: +0.053 centavos

  • Gasolina de 91 octanos: +0.034 centavos

  • Diésel: +0.047 centavos

Estos precios de referencia se mantendrán vigentes hasta el viernes 18 de septiembre.

El comportamiento de los precios máximos de venta de los combustibles para este periodo refleja una tendencia al alza. Este incremento responde, principalmente, a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, las cuales han generado un aumento en los precios internacionales del crudo y sus derivados, lo que impacta de manera directa en la estructura de costos local.

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