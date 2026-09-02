Precio de la gasolina y el diésel aumenta en Panamá desde este viernes

Precio de la gasolina y el diésel aumenta. dawn-mcdonald - unsplash

Por Ana Canto A partir de este viernes 4 de septiembre, los precios de los combustibles registrarán un aumento en Panamá de hasta tres centavos por litro en la gasolina de 91 octanos, y de cinco centavos en la de 95 octanos y el diésel.

Precios por litro de combustible Gasolina de 95 octanos: +0.053 centavos

Gasolina de 91 octanos: +0.034 centavos

Diésel: +0.047 centavos Estos precios de referencia se mantendrán vigentes hasta el viernes 18 de septiembre.

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El comportamiento de los precios máximos de venta de los combustibles para este periodo refleja una tendencia al alza. Este incremento responde, principalmente, a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, las cuales han generado un aumento en los precios internacionales del crudo y sus derivados, lo que impacta de manera directa en la estructura de costos local. View this post on Instagram