ACODECO y empresas de hielo llegan a acuerdo por B/.66 mil tras proceso por presuntas prácticas monopolísticas

El Consejo de Gabinete autorizó una Transacción Judicial entre la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) y siete empresas dedicadas a la producción y comercialización de hielo, con el objetivo de poner fin a un proceso judicial iniciado en 2022 por la presunta comisión de prácticas monopolísticas absolutas.

La autorización se realizó mediante las Resoluciones 94-26, 95-26, 96-26, 97-26 y 98-26, aprobadas por el Consejo de Gabinete. Las empresas involucradas son Hielería Azuero, S.A.; Hielo Oriental, S.A.; Hielo Cristal Central del Istmo, S.A.; Hielo Cristal Las Tablas, S.A.; Producción Panameña de Hielo, S.A.; Hielo Ameglio y Hielo Express, S.A.

ACODECO: ¿Por qué fueron demandadas estas empresas?

De acuerdo con los antecedentes del proceso, en 2022 ACODECO presentó una demanda contra estas empresas por la presunta comisión de prácticas monopolísticas absolutas relacionadas con el precio de venta y la repartición del mercado minorista de hielo en bolsa chica en las áreas de Chitré, Las Tablas y Penonomé.

@Acodeco

Posteriormente, los representantes legales de las empresas investigadas presentaron propuestas de compromisos ante el administrador de ACODECO con la intención de concluir el proceso mediante una Transacción Judicial.

Las propuestas fueron consideradas favorables para los intereses del Estado y permitieron avanzar hacia un acuerdo para poner fin al proceso.

Empresas deberán pagar B/.66 mil al Tesoro Nacional

Como parte de los compromisos acordados, las empresas deberán realizar aportes individuales de entre B/.10,000 y B/.20,000, para alcanzar un monto total de B/.66,000.

El dinero será entregado mediante cheques certificados a favor del Tesoro Nacional, en un plazo máximo de 30 días contados a partir de que quede ejecutoriado el auto judicial que apruebe la Transacción Judicial.

¿Por qué debía aprobarlo el Consejo de Gabinete?

La autorización del Consejo de Gabinete constituye un requisito para que el tribunal pueda aprobar la transacción. Según los antecedentes de la decisión, el proceso requiere además el concepto favorable de la Procuraduría General de la Nación, conforme a lo establecido en el Código Procesal Civil.

El artículo 533 contempla el requisito de autorización correspondiente para este tipo de transacciones, mientras que el artículo 530 reconoce la Transacción Judicial como un mecanismo excepcional para terminar un proceso.

Con la autorización del Gabinete, las partes buscan formalizar el acuerdo y dar por concluido el proceso judicial iniciado por ACODECO en 2022.