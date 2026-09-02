Presidente Mulino viajará a Ecuador para reunirse con Daniel Noboa

El presidente José Raúl Mulino, visitará Ecuador el próximo viernes 4 de septiembre para analizar con su homólogo, Daniel Noboa, temas relacionados con inversión, comercio y seguridad, informó el canciller ecuatoriano, Roberto Kury.

Una fuente diplomática confirmó a EFE que la reunión de Mulino con Noboa tendrá lugar en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste), pero no proporcionó más detalles sobre la agenda.

Kury recordó en la radio Centro Digital que Ecuador y Panamá tienen una "relación histórica" y subrayó que con el presidente Mulino "hay una excelente relación".

El canciller anotó que el país centroamericano es un centro financiero, logístico y de comercio donde se establecen muchas empresas para "distribuir o entrar a Latinoamérica". Indicó que entre los temas que tratan Ecuador y Panamá figuran el comercio, la inversión y cooperación en seguridad, sobre todo, para enfrentar al crimen organizado trasnacional.

FUENTE: EFE