Presidente Mulino viajará a Ecuador para reunirse con Daniel Noboa

El presidente José Raúl Mulino, visitará Ecuador el próximo viernes 4 de septiembre para analizar con su homólogo, Daniel Noboa, temas relacionados con inversión, comercio y seguridad, informó el canciller ecuatoriano, Roberto Kury.
Kury recordó en la radio Centro Digital que Ecuador y Panamá tienen una "relación histórica" y subrayó que con el presidente Mulino "hay una excelente relación".
El canciller anotó que el país centroamericano es un centro financiero, logístico y de comercio donde se establecen muchas empresas para "distribuir o entrar a Latinoamérica". Indicó que entre los temas que tratan Ecuador y Panamá figuran el comercio, la inversión y cooperación en seguridad, sobre todo, para enfrentar al crimen organizado trasnacional.
FUENTE: EFE