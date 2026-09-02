Operación Destello: Aprehenden a cinco personas por presunta vinculación al asesinato de empresario suizo

Las autoridades aprehendieron a cinco personas durante la Operación Destello, por su presunta vinculación con casos de homicidio que son investigados por las autoridades.
Operación Destello: Investigan presunta vinculación con casos de homicidio
Los cinco aprehendidos son investigados por su presunta relación con hechos de homicidio.
Las autoridades mantienen las investigaciones y las diligencias correspondientes para determinar la posible participación de cada una de las personas aprehendidas en los casos bajo investigación. Se espera que, conforme avancen los procesos, las autoridades competentes determinen las acciones judiciales que correspondan.
La Operación Destello forma parte de las acciones desarrolladas por las autoridades para ubicar y aprehender a personas presuntamente vinculadas con investigaciones por delitos contra la vida y la integridad personal.