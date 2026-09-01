Buque surcoreano logra cruzar el Canal de Panamá tras pagar $5.3 millones.

Un buque cargado de gas licuado de petróleo (GLP) propiedad de una naviera surcoreana cruzó este martes el Canal de Panamá después de haber pagado en una subasta la cifra récord de 5.3 millones de dólares, ya que había llegado al paso navegable sin un tránsito reservado.

Pasada las 10:00 hora local (15:00 GMT) de este martes el buque cisterna G.Spirit, de la naviera surcoreana Sk Gas Ltd., cruzaba la esclusa de Agua Clara.

El Canal de Panamá, por el que pasa entre el 3% y el 5% del comercio mundial y único de agua dulce, ofrece un sistema de reservas para el tránsito y uno de subastas para aquellos buques sin un cruce programado con antelación.

Este 1 de septiembre cerca de las 10:30 hora local (15:30 GMT) había 90 buques en espera para cruzar la vía: 84 con reserva y seis sin ella.

La administradora designada de la vía, Ilya Espino de Marotta, informó el pasado 27 de agosto que el buque cisterna surcoreano pagó en subasta 5.3 millones de dólares, una cifra inédita según confirmó, y que se sumaba a otras recientes de entre 1 y más de 4 millones de dólares también de naves con carga energética en muchos casos.

No descartó que los precios en las pujas - que no son establecidos por el Canal - sigan creciendo, ya que dependen de las condiciones del mercado, "de la premura del buque, de la ruta, de los compromisos" de la naviera.

Los costos en subastas comenzaron a dispararse en el segundo trimestre de este año, cuando el Canal registró picos de tránsito con hasta 41 en algunos días cuando la media es 36 - y los precios han superado el millón de dólares por un cupo en algunos casos un cupo, cuando la media entre octubre y febrero pasado fue de 55,000 dólares.

De acuerdo con analistas citados por medios especializados, la crisis en Ormuz ha llevado a los transportistas de energéticos como el GLP y gas natural licuado (GNL) a redirigir su ruta hacia el corredor América-Asia con lo que el paso por el Canal garantiza que lleguen a tiempo.

El Canal de Panamá atiende principalmente las rutas de la Costa Este de Estados Unidos-Asia; Costa Este de EEUU-Costa Oeste de Suramérica, y Europa-Costa Oeste de Suramérica.

Un buque cargado de gas licuado de petróleo (GLP) propiedad de una naviera surcoreana cruzó este martes el Canal de Panamá después de haber pagado en una subasta la cifra récord de 5.3 millones de dólares, ya que había llegado al paso navegable sin un tránsito reservado.



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FUENTE: EFE