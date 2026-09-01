Encuentros Medcom: estudiantes de publicidad conocen herramientas para su futuro profesional

Estudiantes de publicidad participaron en una nueva jornada de Encuentros Medcom , una plataforma diseñada para brindarles experiencias y herramientas que contribuyan a su preparación para el futuro profesional.

Durante el encuentro, los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano cómo funciona la industria de la comunicación y la publicidad, a través de ejemplos y situaciones vinculadas con el trabajo que se desarrolla diariamente en los medios.

Estela Villarreal, gerente senior de Asuntos Corporativos, explicó que el objetivo es ofrecer a los estudiantes una perspectiva práctica sobre el funcionamiento de la industria.

Estudiantes de publicidad participaron de Encuentros Medcom, una plataforma que les brinda experiencias y herramientas para su futuro profesional. pic.twitter.com/tlCAaEJgrb — Telemetro Reporta (@TReporta) September 1, 2026

“Se trata de mostrarles una panorámica, no teórica, sino con ejemplos y formas de hacer las cosas”. “Se trata de mostrarles una panorámica, no teórica, sino con ejemplos y formas de hacer las cosas”.

Como parte de la jornada también se desarrolló un taller de trabajo, en el que los estudiantes pudieron poner en práctica sus conocimientos y desarrollar propuestas a partir de las necesidades que puede plantear un cliente.

La dinámica buscó que los participantes tuvieran la posibilidad de crear ideas, identificar necesidades y plantear cómo potenciarlas a través de un medio de comunicación.

Encuentros Medcom: El contenido y las marcas

Geraldine Prescott, gerente senior Digital, destacó que la experiencia también permite a los estudiantes comprender la relación entre los contenidos, las marcas y las audiencias.

“Más allá de la parte de contenido, que es básicamente nuestro día a día, también está todo lo que relacionamos directamente con las marcas: cómo, de una manera súper orgánica, las marcas se cruzan directamente con nuestro contenido”, señaló. “Más allá de la parte de contenido, que es básicamente nuestro día a día, también está todo lo que relacionamos directamente con las marcas: cómo, de una manera súper orgánica, las marcas se cruzan directamente con nuestro contenido”, señaló.

Prescott también resaltó la importancia de comprender cómo las estrategias de comunicación pueden generar un impacto que trascienda la promoción de productos o servicios.

“Y, por supuesto, cómo también llegamos a ese impacto social”, agregó.

Preparación para el futuro profesional

Encuentros Medcom busca convertirse en un espacio de acercamiento entre los estudiantes y la realidad profesional, permitiéndoles conocer experiencias, procesos y herramientas que complementen su formación académica.

Para los futuros profesionales de la publicidad, este tipo de experiencias representa una oportunidad para conocer cómo se construyen ideas para clientes, cómo se integran las marcas a los contenidos y cuál es el papel de los medios de comunicación dentro de esas estrategias.

La jornada también puso en práctica la creatividad de los participantes, con actividades orientadas a resolver necesidades concretas y transformar ideas en propuestas con potencial dentro de la industria.