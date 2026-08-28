Las altas temperaturas pueden cambiar la configuración de estructuras diminutas, como las escamas de las deslumbrantes mariposas Morpho

Las mariposas Morpho azules han cautivado el ojo humano durante siglos: ¡incluso tenemos una como emoji en nuestros teléfonos! En un experimento reciente, investigadores del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) documentaron por primera vez que las altas temperaturas durante la etapa de la pupa pueden reducir el brillo de su iridiscencia.

A temperaturas elevadas, como las proyectadas en futuros escenarios de calentamiento, las estructuras responsables de su color iridiscente podrían cambiar lo suficiente como para que sus depredadores comunes, como las aves, y otras mariposas de la misma especie probablemente perciban el cambio de color. Los científicos publicaron sus resultados recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences Nexus.

Los científicos expusieron pupas, la etapa de la metamorfosis previa a la adultez, de Morpho helenor a tres categorías diferentes de temperatura: una temperatura tropical promedio, propia del ambiente donde normalmente viven estas mariposas; una temperatura templada, que simulaba las condiciones de zonas templadas; y temperaturas altas, como las predichas por el cambio climático.

En concordancia con otros estudios, encontraron que las temperaturas templadas y altas prolongan el tiempo que las mariposas pasan como pupas. Además, a temperaturas altas, las pupas murieron con mayor frecuencia. También encontraron que las mariposas Morpho adultas expuestas a altas temperaturas durante su etapa de pupa tenían colores más opacos, y que depredadores comunes, como las aves, y otras mariposas de la misma especie podían detectar este cambio de color.

Aún se desconocen los efectos que este cambio podría tener sobre los depredadores o las posibles parejas. Como la iridiscencia podría confundir a los depredadores, las mariposas con colores más opacos podrían ser más susceptibles a la depredación o resultar menos atractivas para posibles parejas.

“Demostramos que los animales iridiscentes son susceptibles a las condiciones ambientales en las que se desarrollan. Bajo un clima cada vez más cálido, el color de algunos de nuestros animales iridiscentes favoritos puede alterarse y el brillo de sus despliegues iridiscentes puede disminuir”, explicó Juliette Rubin, autora principal del estudio y becaria del STRI. “Demostramos que los animales iridiscentes son susceptibles a las condiciones ambientales en las que se desarrollan. Bajo un clima cada vez más cálido, el color de algunos de nuestros animales iridiscentes favoritos puede alterarse y el brillo de sus despliegues iridiscentes puede disminuir”, explicó Juliette Rubin, autora principal del estudio y becaria del STRI.

El color azul iridiscente que vemos en las mariposas Morpho no proviene de pigmentos. Se produce gracias a estructuras diminutas que poseen crestas presentes en las escamas de sus alas, llamadas nanoestructuras. El color azul que vemos es producto de cómo estas estructuras microscópicas reflejan la luz.

“Las escamas de estas mariposas son como las tejas superpuestas de un techo. El cambio de color que encontramos en los adultos después de exponer las pupas a altas temperaturas puede explicarse, en parte, porque disminuyó la distancia entre las nanoestructuras, reduciendo el ancho de toda la escama”, explicó Rubin. “Esto probablemente hizo que las escamas se superpusieran menos”. “Las escamas de estas mariposas son como las tejas superpuestas de un techo. El cambio de color que encontramos en los adultos después de exponer las pupas a altas temperaturas puede explicarse, en parte, porque disminuyó la distancia entre las nanoestructuras, reduciendo el ancho de toda la escama”, explicó Rubin. “Esto probablemente hizo que las escamas se superpusieran menos”.

Los resultados de este estudio podrían ayudar a predecir los efectos del aumento de las temperaturas durante el desarrollo de distintos animales. En general, la flexibilidad de estas diminutas estructuras es sorprendente y revela cómo incluso los diseños más pequeños de la naturaleza pueden responder a un clima cambiante.

“Este estudio no habría sido posible sin las instalaciones y laboratorios del STRI, ubicados dentro de la distribución tropical natural de estas deslumbrantes mariposas, lo que nos brindó una oportunidad única para realizar nuestros experimentos. El STRI también nos dio la posibilidad de trabajar con becarios y pasantes de varios países, creando un equipo colaborativo de científicos curiosos”, añadió Rubin.