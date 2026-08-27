WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos Android desde el 8 de septiembre

Los usuarios de WhatsApp con celulares Android antiguos deberán revisar la versión de su sistema operativo, ya que la aplicación cambiará sus requisitos de compatibilidad a partir del 8 de septiembre de 2026.

Desde esa fecha, WhatsApp solo será compatible con Android 6 y versiones posteriores. Esto significa que los teléfonos que permanezcan en Android 5.0 o Android 5.1 quedarán fuera de la lista de sistemas operativos compatibles.

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Actualmente, WhatsApp admite Android 5.0 o versiones superiores, pero la compañía ha anunciado que elevará el requisito mínimo en septiembre.

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¿Qué celulares dejarán de tener soporte para WhatsApp?

Foto/EFE

El cambio no depende únicamente del modelo del teléfono, sino de la versión de Android que tenga instalada. Por lo tanto, si un equipo puede actualizarse oficialmente a Android 6 o una versión posterior, podrá continuar utilizando WhatsApp.

En cambio, si el teléfono está limitado a Android 5.0 o 5.1 y no permite actualizar el sistema operativo, quedará fuera del soporte a partir del 8 de septiembre.

WhatsApp explica que revisa periódicamente los sistemas operativos compatibles porque los equipos más antiguos pueden no contar con las actualizaciones de seguridad o las funciones necesarias para ejecutar correctamente la aplicación.

¿Qué pasará si mi celular tiene Android 5?

Si el dispositivo no puede actualizarse a Android 6 o superior, WhatsApp dejará de ofrecer soporte para ese sistema operativo. La compañía señala que, antes de retirar el soporte, notificará a los usuarios afectados dentro de WhatsApp y les recordará varias veces que deben actualizarse.

Por eso, no necesariamente significa que la aplicación desaparezca del teléfono exactamente el 8 de septiembre, pero el equipo dejará de estar dentro de las versiones oficialmente compatibles.

¿Cómo saber qué versión de Android tiene mi celular?

Puede comprobarlo desde los ajustes del teléfono. La ruta puede variar dependiendo de la marca, pero generalmente es:

Ajustes → Acerca del teléfono → Versión de Android

Si aparece Android 6 o superior, el cambio anunciado para septiembre no debería afectar al equipo por este requisito. Si aparece Android 5.0 o 5.1, conviene verificar si existe una actualización de software disponible.

¿Qué hacer para no perder los chats de WhatsApp?

Si el teléfono ya no puede actualizarse, lo recomendable es hacer una copia de seguridad de las conversaciones antes de cambiar de dispositivo. La propia documentación de WhatsApp contempla la transferencia de chats y datos al cambiar de teléfono.

Como medida preventiva:

Revise la versión de Android.

Instale cualquier actualización oficial disponible.

Realice una copia de seguridad de WhatsApp.

Si el equipo no puede actualizarse, considere cambiar a un teléfono compatible.

¿Y qué pasará con los iPhone?

El cambio también llegará a los dispositivos de Apple, pero más adelante. A partir del 30 de noviembre de 2026, WhatsApp exigirá iOS 15.5 o una versión posterior. Hasta esa fecha, el requisito mínimo anunciado es iOS 15.1.

Por lo tanto, los usuarios de iPhone todavía tienen más tiempo para revisar la compatibilidad de sus dispositivos.