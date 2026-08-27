"Panamá: Anfitrión del Mundo": conoce la nueva marca país y qué representa su logo

El Gobierno Nacional lanzó la nueva marca país "Panamá: Anfitrión del Mundo", presentada por el Fondo de Promoción Turística (Promtur) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). La iniciativa funciona como una plataforma de posicionamiento integral que conjuga turismo, inversión, exportación, cultura y sostenibilidad.

Esta marca país es el resultado de más de un año de investigaciones, estudios de percepción y consultas con representantes de los sectores público y privado, así como de la sociedad civil dentro y fuera del territorio nacional. Como parte de su evolución, se trabaja en una estructura de gobernanza para administrar, proteger y desarrollar este activo, la cual incluye mecanismos de uso, licenciamiento y un programa de embajadores. Asimismo, la estrategia será enviada a consideración de la Asamblea Nacional con el propósito de convertirla en ley de la República.