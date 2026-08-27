Panamá Nacionales -  27 de agosto de 2026 - 11:37

"Panamá: Anfitrión del Mundo": conoce la nueva marca país y qué representa su logo

El Gobierno trabaja en una estructura de gobernanza para administrar, proteger y desarrollar la nueva marca país "Panamá: Anfitrión del Mundo".

Conoce la nueva marca país: Panamá: Anfitrión del Mundo.

Conoce la nueva marca país: "Panamá: Anfitrión del Mundo".

Ana Canto
Por Ana Canto

El Gobierno Nacional lanzó la nueva marca país "Panamá: Anfitrión del Mundo", presentada por el Fondo de Promoción Turística (Promtur) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). La iniciativa funciona como una plataforma de posicionamiento integral que conjuga turismo, inversión, exportación, cultura y sostenibilidad.

Esta marca país es el resultado de más de un año de investigaciones, estudios de percepción y consultas con representantes de los sectores público y privado, así como de la sociedad civil dentro y fuera del territorio nacional. Como parte de su evolución, se trabaja en una estructura de gobernanza para administrar, proteger y desarrollar este activo, la cual incluye mecanismos de uso, licenciamiento y un programa de embajadores. Asimismo, la estrategia será enviada a consideración de la Asamblea Nacional con el propósito de convertirla en ley de la República.

Esta marca pa&iacute;s es el resultado de m&aacute;s de un a&ntilde;o de investigaciones, estudios de percepci&oacute;n y consultas.

Esta marca país es el resultado de más de un año de investigaciones, estudios de percepción y consultas.

Detalles de la palabra Panamá

  • Letras A: Representan los océanos Pacífico y Atlántico, además de la función de puente geográfico del país.

  • Tilde en la última A: Simboliza el istmo y representa el encuentro de dos partes que convergen y avanzan de forma ascendente.

  • Color azul: Representa los océanos, la apertura al mundo y el carácter dinámico de Panamá como punto de encuentro global.

Marca pa&iacute;s: Panam&aacute;, Anfitri&oacute;n del mundo.&nbsp;

Marca país: Panamá, Anfitrión del mundo.

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