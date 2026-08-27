"Panamá: Anfitrión del Mundo": conoce la nueva marca país y qué representa su logo

El Gobierno Nacional lanzó la nueva marca país "Panamá: Anfitrión del Mundo", presentada por el Fondo de Promoción Turística (Promtur) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). La iniciativa funciona como una plataforma de posicionamiento integral que conjuga turismo, inversión, exportación, cultura y sostenibilidad.
Detalles de la palabra Panamá
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Letras A: Representan los océanos Pacífico y Atlántico, además de la función de puente geográfico del país.
Tilde en la última A: Simboliza el istmo y representa el encuentro de dos partes que convergen y avanzan de forma ascendente.
Color azul: Representa los océanos, la apertura al mundo y el carácter dinámico de Panamá como punto de encuentro global.