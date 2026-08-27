Justicia Comunitaria: Comisión Interinstitucional aprueba reglamento para fortalecer su funcionamiento

La Comisión Interinstitucional de la Justicia Comunitaria sostuvo una reunión para actualizar a los comisionados sobre la labor desarrollada por el Ministerio de Gobierno (MINGOB) y someter a consideración temas estratégicos para el fortalecimiento del sector.

Durante la sesión celebrada, se verificó el cuórum reglamentario con la participación de seis de sus siete miembros: la Procuraduría de la Administración, la Secretaría Nacional de Discapacidad, la Asociación de Municipios de Panamá, la Asociación de Alcaldes de Panamá, la Coordinadora Nacional de Representantes de Corregimiento, la Alianza Ciudadana Pro Justicia y el MINGOB.

Adolfo Mezua, director de Resolución Alterna de Conflictos (DRAC), informó que en el encuentro se abordaron los procesos de reglamentación y gestión desarrollados por el MINGOB en el marco de las comisiones de Apelación y de Evaluación y Supervisión Disciplinaria. Asimismo, se propuso la adopción de un reglamento interno para regular los procesos del organismo interinstitucional. Mezua añadió que la propuesta fue evaluada y aprobada por los comisionados tras realizarle ajustes puntuales.

En cuanto a los avances, Mezua puntualizó que se iniciaron los procesos sobre los expedientes de apelaciones que tramita el MINGOB a través de sus cuatro comisiones existentes, así como el trámite de las denuncias contra jueces comunitarios desarrolladas mediante la DRAC. De este modo, se logró el consenso de los comisionados para fortalecer la justicia comunitaria bajo el rigor de la Ley 476.

Finalmente, el director indicó que se acordó fijar una segunda reunión del organismo, establecida tentativamente para diciembre de este año. En el encuentro participaron también Eduardo Mitre, secretario general; Heriberto Araúz, asesor del Despacho Superior; y José Pino, director de Planificación. Esta jornada marca la continuidad de la agenda de trabajo para la supervisión y desarrollo normativo de la justicia comunitaria en el país.