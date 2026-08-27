428 jóvenes de Darién dan su primer paso laboral con Mi Primer Empleo Agro: así funciona el programa

428 jóvenes de Darién dan su primer paso laboral con Mi Primer Empleo Agro

Unos 428 jóvenes de Darién iniciaron su primera experiencia laboral mediante el programa Mi Primer Empleo Agro , una iniciativa que busca facilitar la inserción de la juventud panameña en el sector agropecuario.

Los beneficiarios pertenecen a los distritos de Santa Fe, Pinogana y Chepigana, donde realizan prácticas profesionales que les permiten adquirir experiencia y prepararse para aspirar a futuras plazas de trabajo.

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La información fue presentada por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, durante la sesión extraordinaria del Gabinete Ampliado realizada en Tortí, Chepo.

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Jóvenes se capacitan en el sector agropecuario

De acuerdo con Muñoz, el programa en Panamá Este y Darién cuenta con la participación de 80 pequeños y medianos productores dedicados a actividades como:

Agricultura.

Ganadería.

Silvicultura.

Acuicultura.

Pesca.

La iniciativa forma parte de las acciones contempladas en el Plan Panamá Pa’ Ti, anunciado por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

El objetivo es que los jóvenes puedan adquirir conocimientos y experiencia directamente en actividades productivas, al tiempo que fortalecen sus posibilidades de incorporarse al mercado laboral.

¿Cuántas oportunidades ha generado Mi Primer Empleo Agro?

La ministra destacó que, específicamente en Darién, el programa ha generado 428 oportunidades de empleo y ha permitido capacitar a más de 335 personas.

“Es gratificante ver cómo estas comunidades y sus jóvenes alcanzan oportunidades como esta, sabiendo que ya no están olvidados”, expresó Muñoz. “Es gratificante ver cómo estas comunidades y sus jóvenes alcanzan oportunidades como esta, sabiendo que ya no están olvidados”, expresó Muñoz.

A nivel nacional, la estrategia del Mitradel acumula 751 prácticas profesionales, con participación de jóvenes de Darién, Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

Estas experiencias buscan brindar a los participantes nuevos conocimientos y facilitar su futura inserción laboral en actividades relacionadas con el sector agropecuario.