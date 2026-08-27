SINAPROC emite aviso por lluvias y tormentas eléctricas: estas son las áreas bajo prevención

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas, ante las condiciones inestables previstas para distintos sectores del país.

El aviso se mantiene hasta las 3:00 p.m. de este jueves 27 de agosto, por lo que las autoridades piden a la población mantenerse atenta a las condiciones del tiempo y a los comunicados oficiales.

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Entre las áreas bajo aviso se encuentran:

Bocas del Toro

Comarca Ngäbe Buglé

Veraguas Norte y Centro

Chiriquí

Los Santos

Herrera

Coclé

Darién

Comarca Emberá

Colón

Panamá

Panamá Oeste

Comarca Guna Yala

IMHPA pronostica lluvias y tormentas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó para este jueves lluvias de variada intensidad en diferentes sectores del país.

En el Caribe se esperan lluvias y actividad eléctrica, principalmente hacia Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, mientras que en el Pacífico también se prevén aguaceros aislados con tormentas, algunos de ellos puntualmente fuertes.

El pronóstico también contempla posibles ráfagas de viento en algunos sectores durante las tormentas.

¿Qué recomienda SINAPROC?

Ante las condiciones meteorológicas, la población debe mantenerse vigilante, especialmente quienes se encuentren en áreas vulnerables a inundaciones, crecidas de ríos o quebradas y deslizamientos.

Las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos, quebradas o calles que presenten acumulación de agua y mantenerse informados mediante los canales oficiales.

En caso de una emergencia, se puede contactar al 911 o a las líneas de atención de SINAPROC.