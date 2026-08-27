Luna de sangre esta noche: la Luna será de color rojo por un eclipse

A partir de las 8:20 p. m. de este jueves 27 y durante la madrugada del viernes 28 de agosto, Panamá será escenario de un eclipse lunar en el que el satélite se teñirá de rojo. El fenómeno astronómico alcanzará una visibilidad del 93 % y podrá apreciarse en América, África, Europa y el Pacífico Oriental.

El mismo fenómeno que hace que nuestro cielo sea azul y los atardeceres rojos provoca que la Luna adquiera un tono rojizo anaranjado durante un eclipse lunar. La luz solar parece blanca, pero en realidad contiene una gama de colores con propiedades físicas diferentes. Mientras que la luz azul se dispersa con facilidad al atravesar la atmósfera terrestre, la luz rojiza viaja de forma más directa a través del aire.

Durante un eclipse lunar, la Luna se observa roja o naranja porque la luz solar que no es bloqueada por la Tierra se filtra a través de una gruesa capa de la atmósfera en su camino hacia la superficie lunar; es decir, como si todos los amaneceres y atardeceres del mundo se proyectaran simultáneamente sobre ella.

Horarios del eclipse lunar

8:23 p. m.: Inicio de la fase penumbral.

9:33 p. m.: Inicio del eclipse parcial.

11:12 p. m.: Punto máximo del eclipse.

12:51 a. m. (28 de agosto): Fase del último contacto.

2:01 a. m. (28 de agosto): Fin del eclipse.

La observación del evento es totalmente segura y no requiere el uso de filtros ni protectores oculares. Aunque el fenómeno se apreciará a simple vista, el uso de binoculares o telescopios permitirá observar con mayor detalle la sombra sobre la superficie lunar.