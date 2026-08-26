Irma Hernández explica el toque de queda en San Miguelito y pide un plan integral de seguridad

La alcaldesa de San Miguelito , Irma Hernández , se pronunció sobre los hechos violentos registrados este miércoles en el distrito y explicó que la restricción de la movilidad adoptada es una medida temporal ante la situación de inseguridad que enfrenta la comunidad.

Hernández expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas y lamentó profundamente los hechos ocurridos en el distrito.

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“La restricción de la movilidad es solo una medida temporal dentro de las capacidades que tiene la Alcaldía para responder a una situación que requiere muchísimo más”, señaló la alcaldesa. “La restricción de la movilidad es solo una medida temporal dentro de las capacidades que tiene la Alcaldía para responder a una situación que requiere muchísimo más”, señaló la alcaldesa.

Alcaldesa Irma Hernández pide un plan integral de seguridad

Hernández insistió en que San Miguelito necesita una estrategia de seguridad que vaya más allá de medidas temporales.

Lamento profundamente los hechos violentos hoy en el Distrito. Mi solidaridad y condolencias con familiares y seres queridos.



La restricción de la movilidad es solo una medida temporal dentro de las capacidades que tiene la Alcaldía para responder a una situación que requiere… — Irma Hernández (@irmaehernandezb) August 26, 2026

“San Miguelito necesita un plan integral de seguridad por parte de los principales responsables”, manifestó. “San Miguelito necesita un plan integral de seguridad por parte de los principales responsables”, manifestó.

La alcaldesa sostuvo que el distrito lleva años enfrentando problemas relacionados con el miedo y la delincuencia, por lo que considera necesarias acciones reales y sostenidas para atender la situación.

¿Qué dijo Irma Hernández sobre la restricción de movilidad?

De acuerdo con la alcaldesa, la restricción de movilidad representa una respuesta temporal dentro de las competencias que tiene el gobierno municipal frente a los hechos violentos registrados.

Hernández dejó claro que, a su juicio, esta medida por sí sola no resuelve el problema de seguridad que enfrenta San Miguelito.

La funcionaria reiteró el llamado a las autoridades responsables de la seguridad para implementar acciones de mayor alcance que permitan enfrentar de manera sostenida la delincuencia en el distrito.