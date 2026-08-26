Lotería Nacional Entretenimiento -  26 de agosto de 2026 - 15:33

Gordito del Zodíaco de agosto jugará este viernes

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá informó que el sorteo del Gordito del Zodíaco correspondiente al mes de agosto se jugará este viernes.

Gordito del Zodíaco 

Gordito del Zodíaco 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá informó que el sorteo del Gordito del Zodíaco correspondiente a este mes se jugará el viernes 28 de agosto. El costo del billete es de B/. 2.00 y el premio mayor supera el millón de balboas.

Gordito del Zodiaco: Premios por coincidencia de cifras

Si coinciden las tres primeras y las tres últimas cifras, el premio es de B/. 60.00. En caso de que coincidan las dos primeras y las dos últimas cifras, el monto asciende a B/. 4.00, mientras que la coincidencia de únicamente la última cifra otorga B/. 1.00.

Cómo ver el sorteo del Gordito del Zodíaco por TV y online

El sorteo del Gordito del Zodíaco del viernes 28 de agosto de 2026 se transmitirá a nivel nacional a través de Telemetro (Canal 13), así como por medio de las plataformas digitales Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

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