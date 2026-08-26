Casco Peatonal regresa este domingo 30 de agosto: estas son las actividades y lugares

La Alcaldía de Panamá invita a residentes y visitantes a disfrutar este domingo 30 de agosto de 2026 de una nueva edición de Casco Peatonal , una jornada que llevará música, gastronomía, cultura y emprendimiento a diferentes espacios del centro histórico de la ciudad.

Las actividades se desarrollarán principalmente entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m., aunque algunos puntos contarán con programación extendida.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La iniciativa busca promover el uso del espacio público y generar oportunidades para comerciantes, artesanos, restaurantes, emprendedores y trabajadores vinculados al turismo.

Contenido de interés: ¡Guarde su platita! IMA anuncia los lugares de las Agroferias de este jueves 27 de agosto

¿Qué habrá en Casco Peatonal este domingo?

La programación se extenderá por distintos puntos del Casco Antiguo, Santa Ana y El Chorrillo.

Entre las actividades anunciadas se encuentran:

Panama Coffee Show , en La Manzana de Santa Ana.

, en La Manzana de Santa Ana. Presentaciones culturales de pueblos indígenas , en Plaza Catedral.

, en Plaza Catedral. Música, café de especialidad y la Copa del Raspao , en Plaza Herrera.

, en Plaza Herrera. Actividades culturales , en Plaza Bolívar.

, en Plaza Bolívar. Panamá Vive , en el Mercado de Balboa.

, en el Mercado de Balboa. Marea Tropical , en el Mercado del Marisco.

, en el Mercado del Marisco. Batalla de las Fondas , en el Mercado San Felipe Neri.

, en el Mercado San Felipe Neri. Sabores del Chorrillo .

. Tamborito del Callejón .

. Celebración del orgullo ancestral, en la Casa de la Municipalidad.

La Alcaldía destaca que las ediciones anteriores han registrado una amplia participación ciudadana y han contribuido a aumentar la circulación de personas en comercios y establecimientos del área.

Una jornada para impulsar la economía y el turismo

Además de la oferta cultural y gastronómica, Casco Peatonal busca fortalecer la economía local mediante la recuperación ordenada del espacio público.

La actividad permite que comerciantes, restaurantes, artesanos y emprendedores tengan un mayor acercamiento con residentes y visitantes.

La jornada también busca convertir las calles del centro histórico en espacios de encuentro familiar, integración comunitaria y acceso gratuito a diferentes expresiones culturales.

El recorrido conecta sectores del Casco Antiguo, Santa Ana y El Chorrillo, con actividades orientadas a resaltar las tradiciones y el patrimonio histórico de la ciudad.

¿Qué está prohibido llevar a Casco Peatonal?

Para mantener un ambiente familiar y garantizar la seguridad durante la jornada, la Alcaldía de Panamá exhortó a los asistentes a cumplir las normas establecidas.

No estará permitido ingresar con:

Bebidas alcohólicas.

Hieleras o coolers.

Botellas de vidrio.

Objetos punzocortantes.

Armas de fuego.

Sustancias ilícitas.

También estará prohibido orinar en la vía pública y utilizar equipos de sonido o unidades móviles que puedan alterar el orden.

La Alcaldía pidió a los asistentes mantener limpios los espacios, disfrutar de las actividades con responsabilidad y seguir las indicaciones de las autoridades.