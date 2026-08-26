Minsa activa alerta por venta de medicamentos sin registro sanitario en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) alertó a la población sobre la comercialización de medicamentos a través de las cuentas “amino_lives”, “amino_livespty”, el perfil “AminoLives” y la página web “aminolives.com”.

La alerta fue emitida por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas luego de realizar verificaciones sobre los productos promocionados en estos canales.

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Según el Minsa, se confirmó que los productos no cuentan con registro sanitario para su comercialización en Panamá, un requisito obligatorio establecido por la normativa sanitaria vigente.

Minsa recomienda no comprar ni utilizar estos productos

Ante esta situación, el Ministerio de Salud recomendó a la población no adquirir, utilizar ni distribuir los productos promocionados a través de las cuentas señaladas.

La entidad explicó que se desconoce su procedencia y que, al no contar con el registro sanitario requerido, no existe garantía sobre su calidad, seguridad y eficacia para su comercialización en el país.

El caso fue remitido a los delegados de la Comisión de Publicidad, quienes deberán adoptar las acciones correspondientes de acuerdo con las normas vigentes.

¿Dónde comprar medicamentos de forma segura?

El Minsa recordó que los medicamentos deben adquirirse únicamente en farmacias y establecimientos autorizados.

La institución también exhortó a los consumidores a reportar la venta de productos que consideren sospechosos a través de los teléfonos:

501-0306

524-9050

También pueden utilizar el formulario de denuncias de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas.

¿Cómo verificar si un medicamento tiene registro sanitario?

Antes de adquirir un medicamento, los consumidores pueden comprobar si cuenta con autorización sanitaria para su comercialización en Panamá mediante el Sistema de Registro Sanitario del Ministerio de Salud.

Esta verificación permite conocer si el producto se encuentra registrado ante la autoridad sanitaria antes de comprarlo o utilizarlo.