Panamá Nacionales -  26 de agosto de 2026 - 12:51

PASE-U 2026: IFARHU entrega nuevas tarjetas este jueves 27 de agosto

El IFARHU no atenderá a personas con cédula vencida ni aceptará cartas de autorización para retirar la tarjeta PASE-U.

IFARHU entrega nuevas tarjetas PASE-U.

IFARHU entrega nuevas tarjetas PASE-U.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este miércoles 26 de agosto con la entrega de tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del programa PASE-U en las provincias de Panamá Oeste y Darién.

Pago del PASE-U este 25 de agosto

Provincia de Panamá Oeste

Centro de pago - Estadio Mariano Rivera

  • Arraiján: corregimiento de Arraiján

Provincia de Darién

Centro de pago: Escuela de Agua Fría N°2

  • Santa Fe: Agua Fría

Centro de pago: Escuela Santa Fe

  • Santa Fe: Santa Fe

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

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