Clima en Panamá: SINAPROC activa aviso por fuertes tormentas hasta el viernes 28 de agosto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene un Aviso de Prevención por Fuertes Tormentas Sectorizadas en Panamá debido a las condiciones atmosféricas previstas para los próximos días.
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Según los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se esperan episodios de tormentas de fuertes a muy fuertes asociados al tránsito de las ondas tropicales N.° 38 y N.° 39 sobre el territorio nacional, además de condiciones favorecidas por el calentamiento diurno.
SINAPROC: ¿Qué días lloverá más en Panamá?
Para este martes 25 y miércoles 26 de agosto, se prevén aguaceros entre aislados y sectorizados, algunos puntualmente muy fuertes.
Estos eventos podrían estar acompañados de:
- Actividad eléctrica.
- Ráfagas de viento.
- Lluvias de intensidad variable.
Las áreas con mayor probabilidad de registrar estas condiciones incluyen Panamá, Veraguas, Coclé, Herrera y Chiriquí.
¿Dónde lloverá entre el 27 y 28 de agosto?
Para el jueves 27 y viernes 28 de agosto, el pronóstico contempla lluvias y aguaceros dispersos, de moderados a muy fuertes, principalmente en la región occidental del país.
Entre las áreas señaladas están:
- Bocas del Toro.
- Comarca Ngäbe-Buglé.
- Chiriquí.
Las condiciones pueden variar rápidamente debido al carácter sectorizado de las tormentas.
¿Qué recomienda SINAPROC?
Ante el riesgo de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, SINAPROC recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar medidas de prevención.
SINAPROC mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas y exhorta a la población a informarse mediante los canales oficiales. Ante una emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o a las líneas de SINAPROC.