Pandeportes licita complejo polideportivo de B/.8.4 millones en Las Tablas

El distrito de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, tendrá un nuevo complejo polideportivo. Así lo anunció el director general del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez, al presentar oficialmente el acto de licitación de este proyecto destinado a impulsar el deporte, la recreación y la convivencia familiar en las comunidades santeñas.