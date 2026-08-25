Pandeportes licita complejo polideportivo de B/.8.4 millones en Las Tablas

El distrito de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, tendrá un nuevo complejo polideportivo. Así lo anunció el director general del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez, al presentar oficialmente el acto de licitación de este proyecto destinado a impulsar el deporte, la recreación y la convivencia familiar en las comunidades santeñas.
El proyecto incluye:
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Una cancha de fútbol con dimensiones y especificaciones FIFA, con graderías para aproximadamente 1,000 espectadores.
Un campo de béisbol de Pequeñas Ligas para el desarrollo de la niñez y juventud local.
Una cancha multiuso.
Un parque con áreas verdes y espacios de esparcimiento familiar.
Actualmente, el proyecto se encuentra publicado en el portal Panamá Compra. El proceso de licitación tomará alrededor de 60 días e incluye las siguientes etapas:
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Reunión de homologación y atención a consultas de los contratistas participantes.
Apertura de propuestas.
Evaluación de las ofertas.
Adjudicación del proyecto.