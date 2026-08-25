Los Santos Nacionales -  25 de agosto de 2026 - 16:35

Pandeportes licita complejo polideportivo de B/.8.4 millones en Las Tablas

El complejo polideportivo estará ubicado en un terreno contiguo al estadio de béisbol Roberto "Flaco Bala" Hernández, afirmó Pandeportes.

Pandeportes licita complejo polideportivo en Las Tablas.

Pandeportes licita complejo polideportivo en Las Tablas.

Ana Canto
Por Ana Canto

El distrito de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, tendrá un nuevo complejo polideportivo. Así lo anunció el director general del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez, al presentar oficialmente el acto de licitación de este proyecto destinado a impulsar el deporte, la recreación y la convivencia familiar en las comunidades santeñas.

La obra estará ubicada en un terreno contiguo al estadio de béisbol Roberto "Flaco Bala" Hernández, con una inversión estimada de 8.4 millones de balboas y un periodo de construcción de 540 días.

El proyecto incluye:

  • Una cancha de fútbol con dimensiones y especificaciones FIFA, con graderías para aproximadamente 1,000 espectadores.

  • Un campo de béisbol de Pequeñas Ligas para el desarrollo de la niñez y juventud local.

  • Una cancha multiuso.

  • Un parque con áreas verdes y espacios de esparcimiento familiar.

Actualmente, el proyecto se encuentra publicado en el portal Panamá Compra. El proceso de licitación tomará alrededor de 60 días e incluye las siguientes etapas:

  • Reunión de homologación y atención a consultas de los contratistas participantes.

  • Apertura de propuestas.

  • Evaluación de las ofertas.

  • Adjudicación del proyecto.

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