Panamá será el país invitado de honor de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo

Panamá será el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo, que se celebrará del 23 de septiembre al 4 de octubre próximo, informó este martes el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo.
Salcedo destacó que la edición de este año busca fortalecer la proyección internacional de la feria y convertirla en un espacio de intercambio entre escritores, lectores, editoriales y representantes de distintas manifestaciones culturales.
El poeta y ensayista dominicano José Mármol será el autor homenajeado y la Editora Nacional pondrá en circulación tres de sus obras: 'Esculpir la niebla', 'Metáforas del tiempo' y 'La escritura imposible'.
En total, durante la FILSD se presentarán 23 títulos dominicanos, de acuerdo con la información oficial.
La feria contará además con 32 editoriales internacionales, 21 nacionales y 44 librerías dominicanas, así como pabellones especializados y nuevos proyectos editoriales.
FUENTE: EFE