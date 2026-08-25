Panameño conquista el oro en torneo internacional de Karate-Do en Brasil.

El joven Eric Augusto Martínez, representante de Rufina Alfaro, San Miguelito, conquistó la medalla de oro en el 7th Karate - Do Internacional JKS 2026, celebrado del 21 al 23 de agosto en la ciudad de Vitoria, Brasil.

Martínez compitió en la categoría de 84 kilogramos, donde logró imponerse en kumite y subir a lo más alto del podio, dejando en alto el nombre de Panamá.

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El atleta participó bajo la representación de la Organización JKS Panamá, demostrando el nivel y la preparación del karate nacional en una competencia internacional.

Otros triunfos panameños

La delegación panameña también obtuvo destacadas actuaciones en diferentes categorías:

Yerick Mendoza: oro en kata y oro en kumite, categoría 6-7 años.

Gustavo Laso: bronce en kata y plata en kumite, categoría 6-7 años.

Virgilio Parra: oro en kata, categoría 8-9 años.

Lucas Fernández: bronce en kata y bronce en kumite, categoría 8-9 años.

Luciana Morales: oro en kata y oro en kumite, categoría 8-9 años.

Luis Caballero: plata en kumite, categoría 11-12 años.

Juan Angulo: bronce en kumite, categoría adulto, -67 kg.

Eric Martínez: oro en kumite, categoría Sub-21.

Jovel Mendoza: oro en la categoría Máster, 50-55 años.

Con estos resultados, la delegación de JKS Panamá cerró una destacada participación en Brasil, demostrando el talento de atletas de distintas edades y categorías.

La delegación panameña tiene previsto regresar al país mañana miércoles 26 de agosto, aproximadamente a las 6:00 a.m.