SIREDE Universidad de Panamá: ¿quiénes deben acceder y cómo solicitar el diploma electrónico?

Los estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) cuentan con el nuevo Sistema de Revisión y Emisión de Diplomas Electrónicos (SIREDE) para realizar el trámite relacionado con la obtención de su diploma.

La plataforma forma parte del proceso de transformación digital de la Universidad de Panamá y permite gestionar de manera electrónica la solicitud y emisión de diplomas. La institución confirmó que el sistema ya se encuentra disponible para los estudiantes.

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Universidad de Panamá: ¿Quiénes deben utilizar SIREDE?

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría General, el nuevo sistema está dirigido inicialmente a los estudiantes de Técnico y Licenciatura que deben realizar el trámite de su diploma.

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En el caso de los estudiantes de Postgrado y Maestría, continúa disponible el formulario de inscripción en la ventanilla de Registros Académicos mediante el código QR.

Por su parte, a los estudiantes de Profesorado la Universidad de Panamá les informará posteriormente cuál será el mecanismo que deberán utilizar.

¿Cómo ingresar a SIREDE?

El proceso comienza en la plataforma oficial del Sistema de Revisión y Emisión de Diplomas Electrónicos.

Paso 1. Ingrese a SIREDE

Los estudiantes deben acceder a: SIREDE de la Universidad de Panamá

Paso 2. Seleccione “Estudiante”

En la pantalla de acceso debe seleccionar el estamento “Estudiante”.

Paso 3. Utilice sus credenciales

El sistema solicita la cédula y la contraseña correspondiente a las credenciales utilizadas en la Secretaría Virtual de la Universidad de Panamá.

Paso 4. Revise sus datos

Una vez dentro de la plataforma, el estudiante debe verificar que la información registrada en su perfil sea correcta.

El sistema cuenta con diferentes opciones, entre ellas Inicio, Perfil, Solicitud, Diplomas y Ayuda, desde donde el usuario podrá dar seguimiento al proceso.

¿Qué permite hacer SIREDE?

El sistema permite gestionar el proceso relacionado con la solicitud del diploma electrónico y consultar el estado de los trámites.

De acuerdo con el manual oficial, en la pantalla principal el estudiante puede visualizar las solicitudes en trámite, solicitudes finalizadas, diplomas electrónicos generados y el total de títulos obtenidos en la Universidad de Panamá.

La Secretaría General también confirmó que su sección de Registros Académicos es la encargada de tramitar y ordenar la confección de los diplomas universitarios para quienes hayan completado su plan de estudios.