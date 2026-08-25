Pago de 120 a los 65: ¿cuándo será el tercer depósito del MIDES en 2026?

Los beneficiarios del programa 120 a los 65 y de otros Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) ya tienen fechas para recibir el tercer pago de 2026, informó el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
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MIDES: ¿Cuándo será el tercer pago de 120 a los 65?
De acuerdo con el calendario anunciado por el MIDES, los pagos se realizarán en las siguientes fechas:
Del 7 al 18 de septiembre de 2026:
- Los beneficiarios que reciben la transferencia mediante el sistema de Tarjeta Clave Social podrán disponer del pago durante este período.
Del 21 al 25 de septiembre de 2026:
- Se realizarán los pagos correspondientes a los beneficiarios ubicados en áreas de difícil acceso.
Por lo tanto, el tercer pago no llegará a todos los beneficiarios en una misma fecha. La fecha dependerá de la modalidad y ubicación establecida por el MIDES.
¿Cuántas personas recibirán el tercer desembolso?
El tercer desembolso de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas beneficiará a 187,056 personas a nivel nacional.
Los PTMC forman parte de las estrategias de protección social del Estado y están dirigidos a diferentes sectores de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad.