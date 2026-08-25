Panamá Nacionales -  25 de agosto de 2026 - 11:44

Pago de 120 a los 65: ¿cuándo será el tercer depósito del MIDES en 2026?

El MIDES anunció las fechas del tercer pago de 120 a los 65 y otros PTMC de 2026. Conoce cuándo recibirán el beneficio mediante Tarjeta Clave Social.

Pago de 120 a los 65

Pago de 120 a los 65

MIDES
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los beneficiarios del programa 120 a los 65 y de otros Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) ya tienen fechas para recibir el tercer pago de 2026, informó el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

El desembolso se realizará durante el mes de septiembre y contempla diferentes fechas dependiendo de la modalidad utilizada por los beneficiarios para recibir la transferencia.

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MIDES: ¿Cuándo será el tercer pago de 120 a los 65?

De acuerdo con el calendario anunciado por el MIDES, los pagos se realizarán en las siguientes fechas:

Del 7 al 18 de septiembre de 2026:

  • Los beneficiarios que reciben la transferencia mediante el sistema de Tarjeta Clave Social podrán disponer del pago durante este período.

Del 21 al 25 de septiembre de 2026:

  • Se realizarán los pagos correspondientes a los beneficiarios ubicados en áreas de difícil acceso.

Por lo tanto, el tercer pago no llegará a todos los beneficiarios en una misma fecha. La fecha dependerá de la modalidad y ubicación establecida por el MIDES.

¿Cuántas personas recibirán el tercer desembolso?

El tercer desembolso de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas beneficiará a 187,056 personas a nivel nacional.

Los PTMC forman parte de las estrategias de protección social del Estado y están dirigidos a diferentes sectores de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

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