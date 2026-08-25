Acodeco detecta más de 44 mil productos vencidos en siete meses de 2026

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó 44,201 productos vencidos durante las verificaciones realizadas entre enero y julio de 2026 en establecimientos comerciales de todo el país.

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La cifra forma parte de las 52,285 anomalías encontradas por los verificadores de la institución durante los primeros siete meses del año. Los productos vencidos fueron, por amplio margen, la principal irregularidad detectada durante las inspecciones.

¿Cuántos productos vencidos encontró la Acodeco?

De acuerdo con las estadísticas del Departamento de Verificación de la Acodeco, los 44,201 productos vencidos representan aproximadamente el 84.5 % del total de anomalías registradas entre enero y julio.

¿En qué provincias encontraron más productos vencidos?

Veraguas encabezó la lista con 9,787 productos vencidos detectados, seguida de Los Santos, con 8,642, y Bocas del Toro, con 6,190.

El desglose registrado por la Acodeco es el siguiente:

Veraguas: 9,787

9,787 Los Santos: 8,642

8,642 Bocas del Toro: 6,190

6,190 Coclé: 5,007

5,007 Herrera: 4,017

4,017 Panamá Este: 2,563

2,563 Colón: 2,144

2,144 Panamá Oeste: 2,003

2,003 Chiriquí: 1,804

1,804 Sede Central: 938

938 Darién: 657

657 Panamá Norte: 449

En total, las verificaciones permitieron retirar de la comercialización o detectar 44,201 productos vencidos durante el período analizado.