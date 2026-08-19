ACODECO alerta sobre revisión de vehículos Volvo EX30 modelos 2024-2026

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) informó sobre un llamado a revisión de vehículos Volvo EX30, modelos 2024-2026, anunciado por el distribuidor Astara Panamá - Volvo Panamá.
Guía de recomendaciones para los propietarios:
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Ajustar el límite de carga: Mantener temporalmente el nivel máximo de carga del vehículo en un 70 % como medida preventiva.
Mitigar el riesgo: Aplicar la restricción del límite de carga para eliminar el riesgo de sobrecalentamiento mientras se programa la revisión técnica.
Contactar al distribuidor: Acudir o comunicarse con los canales de atención de Volvo Panamá para coordinar la intervención correspondiente.