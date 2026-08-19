Panamá Nacionales -  19 de agosto de 2026 - 17:34

ACODECO alerta sobre revisión de vehículos Volvo EX30 modelos 2024-2026

La ACODECO informó que la empresa señaló que los sistemas de asistencia y los demás componentes del automóvil no se ven afectados.

ACODECO alerta sobre revisión de vehículos Volvo.

ACODECO alerta sobre revisión de vehículos Volvo.

@Acodeco
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) informó sobre un llamado a revisión de vehículos Volvo EX30, modelos 2024-2026, anunciado por el distribuidor Astara Panamá - Volvo Panamá.

La medida responde a que algunas unidades cuentan con módulos de batería de alto voltaje que, en casos muy poco frecuentes, podrían presentar un aumento de temperatura cuando el vehículo se está cargando por encima del 70 %. De acuerdo con la institución, la empresa señaló que los sistemas de asistencia y los demás componentes del automóvil no se ven afectados por esta condición y pueden continuar funcionando con normalidad.

Guía de recomendaciones para los propietarios:

  • Ajustar el límite de carga: Mantener temporalmente el nivel máximo de carga del vehículo en un 70 % como medida preventiva.

  • Mitigar el riesgo: Aplicar la restricción del límite de carga para eliminar el riesgo de sobrecalentamiento mientras se programa la revisión técnica.

  • Contactar al distribuidor: Acudir o comunicarse con los canales de atención de Volvo Panamá para coordinar la intervención correspondiente.

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