ACODECO alerta sobre revisión de vehículos Volvo EX30 modelos 2024-2026

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( ACODECO ) informó sobre un llamado a revisión de vehículos Volvo EX30, modelos 2024-2026, anunciado por el distribuidor Astara Panamá - Volvo Panamá.

La medida responde a que algunas unidades cuentan con módulos de batería de alto voltaje que, en casos muy poco frecuentes, podrían presentar un aumento de temperatura cuando el vehículo se está cargando por encima del 70 %. De acuerdo con la institución, la empresa señaló que los sistemas de asistencia y los demás componentes del automóvil no se ven afectados por esta condición y pueden continuar funcionando con normalidad.