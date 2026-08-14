Panamá Nacionales -  14 de agosto de 2026 - 12:27

Descuentos para jubilados: ACODECO explica en qué establecimientos aplica la Ley 6

La ACODECO enfatizó que los descuentos a jubilados deben cumplirse en los comercios correspondientes.

Descuentos para jubilados

Descuentos para jubilados, según ACODECO.

ACODECO
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) llevó a cabo este viernes 14 de agosto una jornada informativa en el corregimiento de Betania, con el fin de orientar a la ciudadanía sobre el alcance de la Ley 6 de 1987, que otorga descuentos a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

Omar Medina, asesor de la institución, explicó que la iniciativa forma parte de las acciones comunitarias orientadas a instruir a los consumidores sobre sus derechos, así como sobre los canales y procedimientos para interponer reclamos.

Durante la actividad, la entidad enfatizó que los beneficios deben cumplirse en los comercios correspondientes y aclaró excepciones puntuales en el sector gastronómico:

  • Fondas y pequeños locales: Aquellos establecimientos que cuentan con seis o menos sillas para comensales están exentos de aplicar el descuento.

  • Restaurantes: Los locales que disponen de más de seis puestos para clientes están obligados a otorgar el descuento establecido por ley.

La ACODECO informó que estas jornadas se extenderán a las distintas provincias del país con el propósito de capacitar tanto a consumidores como a comerciantes.

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