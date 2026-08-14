Panamá Nacionales -  14 de agosto de 2026 - 09:38

IFARHU: calendario de entrega de tarjetas del PASE-U del 18 al 22 de agosto

El IFARHU continuará, del martes 18 al sábado 22 de agosto de 2026, con la entrega de la tarjeta PASE-U en la provincia de Colón.

Entrega de tarjetas PASE-U del IFARHU. 
Entrega de tarjetas PASE-U del IFARHU. IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará, del martes 18 al sábado 22 de agosto de 2026, con la distribución de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del programa PASE-U en la provincia de Colón.

Durante esta jornada se entregarán 35,582 tarjetas que permitirán el cobro del beneficio a 56,467 estudiantes, con un desembolso total de B/.6,254,700.00.

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Martes 18 de agosto

Provincia de Colón

  • Sabanitas
  • Puerto Pilón
  • Nueva Providencia
  • Limón
  • Escobal
  • Ciricito
  • La Encantada
  • Salud
  • El Guabo
  • Chagres
  • Portobelo
  • Santa Isabel

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

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