Segundo pago PASE-U 2026: IFARHU informa los requisitos para recibirlo en octubre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) tiene previsto depositar el segundo pago del PASE-U durante octubre, a través de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros.

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Requisitos para cobrar el segundo pago del PASE-U 2026

Para recibir el beneficio, los estudiantes de primaria, premedia y media deben cumplir con los siguientes puntos:

Mantener una asistencia regular a clases.

Obtener la nota mínima requerida para evitar reprobar asignaturas en el promedio final.

Garantizar la participación de los acudientes en el programa Escuela para Padres.

Es fundamental que los padres de familia retiren la tarjeta de débito en las próximas semanas, ya que en este dispositivo se abonarán los futuros pagos de las becas otorgadas por la institución.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, los horarios y los centros de atención habilitados en el sitio web oficial https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta