Panamá Nacionales -  13 de agosto de 2026 - 09:12

IMHPA emite aviso por lluvias y tormentas en todo Panamá hasta el 16 de agosto

El IMHPA emitió un aviso por lluvias y tormentas significativas para todo Panamá y zonas marítimas, vigente hasta las 11:59 p.m. del 16 de agosto.

IMHPA emite aviso por lluvias y tormentas

IMHPA emite aviso por lluvias y tormentas

IMHPA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un Aviso de Vigilancia por Lluvias y Tormentas Significativas, vigente hasta las 11:59 p.m. del domingo 16 de agosto de 2026.

El aviso contempla todo el territorio nacional y las zonas marítimas, por lo que las condiciones meteorológicas podrían afectar tanto a las diferentes provincias como a las áreas sobre el mar.

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La vigilancia fue emitida por los meteorólogos Pilar López y Blas Córdoba, quienes mantienen el monitoreo de las condiciones atmosféricas durante el periodo señalado.

IMHPA: ¿Hasta cuándo estará vigente el aviso?

De acuerdo con el IMHPA, el Aviso de Vigilancia se mantendrá activo hasta las 11:59 p.m. del 16 de agosto de 2026. Durante este periodo, las autoridades meteorológicas continuarán evaluando la evolución de las condiciones y podrían emitir nuevas actualizaciones si se presentan cambios significativos.

¿Qué zonas están bajo aviso?

El aviso meteorológico incluye:

  • Todo Panamá.
  • Zonas marítimas del país.

Por tratarse de un aviso de vigilancia, se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales del IMHPA, especialmente durante los periodos de mayor actividad de lluvias y tormentas.

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