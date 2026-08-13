IMHPA emite aviso por lluvias y tormentas en todo Panamá hasta el 16 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un Aviso de Vigilancia por Lluvias y Tormentas Significativas, vigente hasta las 11:59 p.m. del domingo 16 de agosto de 2026.
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La vigilancia fue emitida por los meteorólogos Pilar López y Blas Córdoba, quienes mantienen el monitoreo de las condiciones atmosféricas durante el periodo señalado.
IMHPA: ¿Hasta cuándo estará vigente el aviso?
De acuerdo con el IMHPA, el Aviso de Vigilancia se mantendrá activo hasta las 11:59 p.m. del 16 de agosto de 2026. Durante este periodo, las autoridades meteorológicas continuarán evaluando la evolución de las condiciones y podrían emitir nuevas actualizaciones si se presentan cambios significativos.
¿Qué zonas están bajo aviso?
El aviso meteorológico incluye:
- Todo Panamá.
- Zonas marítimas del país.
Por tratarse de un aviso de vigilancia, se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales del IMHPA, especialmente durante los periodos de mayor actividad de lluvias y tormentas.